El Gobierno decretó un aumento salarial escalonado para un grupo de estatales

El gobernador Alfredo Cornejo dispuso una suba en los honorarios del 7% en agosto y del 7,5% en octubre. ¿A quiénes alcanza el incremento?

El Gobierno de Mendoza otorgó un incremento salarial para los empleados públicos contratados. La actualización en los honorarios de este grupo de estatales consiste en una suba del 7% para el mes de agosto y de un 7,5% a partir de octubre.

A través del decreto Nº 1724, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo otorgó un aumento en los honorarios para los trabajadores contratados. El incremento será del 7% a partir del mes agosto de 2025 y de 7,5% a partir del mes de octubre de 2025.

Ambos aumentos se calcularán sobre la base de los honorarios correspondientes al mes anterior.

Esta decisión apunta al grupo de estatales que no está alcanzado por las actualizaciones salariales acordadas en los acuerdos paritarios con los sindicatos que representan a los trabajadores públicos.

A quiénes alcanza el aumento salarial Esta suba salarial escalonada alcanzará al personal contratado que se encuentre en las siguientes condiciones: