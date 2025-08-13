La firme condena que pedirán los abogados de Cristina Fernández de Kirchner contra Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Los abogados de la exvicepresidenta reclamarán al Tribunal Oral Número 6 que el autor por el atentado en su contra y su ex pareja cumplan la pena de 15 años de prisión.

Los penalistas Marcos Aldazabal y Jose Manuel Ubeira representantes de la querella de Cristina Fernández de Kirchner adelantaron que pedirán la pena de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatillo en su rostro el 1 de septiembre de 2022 y de su ex pareja Brenda Uliarte.

Los letrados realizan su exposición en el marco de los alegatos finales del juicio iniciado en junio del año pasado donde además señalaron que no formalizarán acusación contra Nicolas Gabriel Carrizo, señalado como “el jefe de la banda de los Copitos” e imputado como partícipe secundario del hecho.

“Nosotros no podemos tener la certeza de que Carrizo no tuvo nada que ver. No somos omnipresentes ni omniscientes, no sabemos. Tenemos la certeza, después de todo este proceso porque tuvimos muchas dudas a lo largo del proceso, tenemos la certeza hoy que no existen los elementos para que nosotros lo podamos acusar hoy”, señaló Aldazabal.

Asimismo el abogado aclaró que cuando le plantearon a Cristina Fernández de Kirchner la acusación de Nicolás Gabriel Carrizo, la exjefa de estado le dijo “yo no uso el derecho penal para hacer política ni para vengarme de nadie. No soy igual a quienes me persiguen, si no hay que acusarlo, no lo acusen”.

Previamente Aldazabal realizó un raconto de la instrucción de la causa a partir del momento en el que Sabag Montiel quedó detenido en la esquina de la casa de la ex mandataria en Juncal y Uruguay, donde en fuertes términos criticó el accionar de la jueza Maria Eugenia Capuchetti de quien señaló “hizo todo lo posible para encubrir”.