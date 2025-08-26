El Gobierno declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto comunicó que el Cártel de los Soles se incorporó en el RePET.

El Cartel de los Soles es una organización que nació en Venezuela.

El Gobierno lanzó esta tarde un comunicado donde informe que el Cártel de los Soles se incorpora en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión, dice el comunicado, fue tomada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia. El RePET es dependiente de este último órgano.

La medida "se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región", explica el texto.

Según el comunicado, gracias a esta medida, la Argentina "fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado", "refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales" y "reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables".

Qué dijo Patricia Bullrich sobre esta medida La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, utilizó sus redes sociales para festejar la decisión. "Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas", aseguró.