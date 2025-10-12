El Gobierno conmemoró el 12 de octubre y habló de "un proceso de civilización, orden y progreso"

En las redes de Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei conmemoró el 12 de octubre sin mencionar el "Día de la Raza" ni la "Diversidad cultural".

El Video Del Gobierno Por El 12 De octubre X | @CasaRosada Luego de que el Gobierno retomara "el Día de la Raza" en el calendario oficial después de que el kirchnerismo implementara el "Día de la Diversidad cultural", este 12 de octubre conmemoró la llegada de Cristóbal Colón a América. En las redes sociales de Casa Rosada, publicó un video en el que relató este hecho histórico.

En ese sentido, el Gobierno mencionó que el 12 de octubre de 1492 se dio inicio a "una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente".

El relato del Gobierno sobre el 12 de octubre En el video animado, una voz en off comentó: "Colón supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres".

También indicó que "al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie". Sin embargo, "estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo". "La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos", sentenció.

Finalmente, expresó: "En esta fecha, no solo recordamos un hecho histórico; conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros: la civilización occidental. Porque, sin raíces, no hay futuro. Hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto costó construir".