El Gobierno confirmó la continuidad laboral automática para un grupo de estatales
El gobernador dispuso la renovación de los contratos y vínculos laborales de un numero grupo de trabajadores públicos hasta marzo de 2026.
El Gobierno de Mendoza garantizó la continuidad laboral de un numeroso grupo de trabajadores estatales. Dispuso la continuidad automática para los empleados contratados, interinos y con locaciones de servicio hasta marzo de 2026.
A través del decreto Nº 2736, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo estableció la continuidad automática desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 para los empleados públicos que no se encuentran trabajando en planta permanente o con un cargo.
Se trata de una medida esperada por miles de trabajadores públicos, cuyo vínculo laboral con el Estado provincial vence a fin de año.
Estatales alcanzados por la medida
La continuidad alcanza a los trabajadores contratados bajo los sistemas de locación de obras o servicios y honorarios determinados en horas módulo deportivo. También a los agentes adscritos, a los designados interinos y a los contratados en planta temporaria.
También a aquellos que se encuentren percibiendo cualquier tipo de adicional y/o suplementos de cualquier naturaleza.
La disposición también comprende a la prestación de servicios de aquellas personas que se encuentren contratadas bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios correspondientes a la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.), cuyos vencimientos operen el 31 de diciembre de 2025 y se encuentren financiados con fondos afectados provenientes de Organismos de Crédito Internacional, a fin de facilitar la continuidad de las obras financiadas con dichos fondos.
La continuidad automática dispuesta se efectiviza en idénticas condiciones, horarios, honorarios habituales, funciones u otros requisitos, según corresponda, que las vigentes al 31 de diciembre de 2025.