El Gobierno confirmó la continuidad laboral automática para un grupo de estatales

El Gobierno de Mendoza garantizó la continuidad laboral de un numeroso grupo de trabajadores estatales . Dispuso la continuidad automática para los empleados contratados, interinos y con locaciones de servicio hasta marzo de 2026.

A través del decreto Nº 2736, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo estableció la continuidad automática desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 para los empleados públicos que no se encuentran trabajando en planta permanente o con un cargo.

Se trata de una medida esperada por miles de trabajadores públicos, cuyo vínculo laboral con el Estado provincial vence a fin de año.

La continuidad alcanza a los trabajadores contratados bajo los sistemas de locación de obras o servicios y honorarios determinados en horas módulo deportivo. También a los agentes adscritos, a los designados interinos y a los contratados en planta temporaria.

También a aquellos que se encuentren percibiendo cualquier tipo de adicional y/o suplementos de cualquier naturaleza.

La disposición también comprende a la prestación de servicios de aquellas personas que se encuentren contratadas bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios correspondientes a la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.), cuyos vencimientos operen el 31 de diciembre de 2025 y se encuentren financiados con fondos afectados provenientes de Organismos de Crédito Internacional, a fin de facilitar la continuidad de las obras financiadas con dichos fondos.

La continuidad automática dispuesta se efectiviza en idénticas condiciones, horarios, honorarios habituales, funciones u otros requisitos, según corresponda, que las vigentes al 31 de diciembre de 2025.