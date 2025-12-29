El Gobierno confirmó cuándo cobrarán sus salarios los estatales mendocinos

El Gobierno de Mendoza confirmó que los trabajadores estatales provinciales cobrarán este 30 de diciembre sus salarios .

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el Gobierno provincial informó que este martes 30 de diciembre estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales.

La fecha de cobro será un día antes del final del mes debido a que el 31 de diciembre será una jornada de asueto para la administración pública provincial, a raíz de la próximidad de la fiesta de Fin de Año.