El Gobierno cerró paritarias con tres sectores de estatales: cuál será la suba salarial

El Gobierno de Mendoza consiguió cerrar tres nuevos acuerdos paritarios con sectores de la administración pública. De esta manera, los negociadores del Ejecutivo provincial ya acordaron la actualización salarial con seis ámbitos estatales , mientras continúan las discusiones con el resto de los gremios.

Este jueves los miembros paritarios del Gobierno provincial tuvieron una reunión con los representantes gremiales de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC).

El sindicato que reúne a los trabajadores de Fiscalía de Estado, Tesorería General y Tribunal de Cuentas aceptó la propuesta salarial para los primeros seis meses de este año.

El acuerdo salarial alcanzado consiste en un aumento para marzo del 7% y del 3% para mayo. Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

De esta manera, el Ejecutivo provincial ya alcanzó acuerdos paritarios con seis sectores de la administración pública. A las tres nuevas firmas se le suman las previas del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, la Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza y el gremio que representa a los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad.

Continúa la negociación con ATE

En el marco de las paritarias, las autoridades provinciales continuaron con las reuniones con los representantes de ATE.

El Gobierno provincial había dado por concluidas las negociaciones con este sindicato, pero finalmente decidió retomar las discusiones este miércoles y los encuentros con los distintos sectores representados por ATE terminarán este viernes.

Durante las últimas reuniones, el Ejecutivo provincial presentó el siguiente esquema de incremento salarial para el primer semestre: 7% en marzo y 3% en mayo. Los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025.

Los representantes gremiales recibieron la propuesta, que será puesta a consideración de las bases, y se comprometieron a brindar una respuesta en el próximo encuentro paritario.