El Gobierno buscó mitigar las críticas de la Iglesia y recibió a autoridades religiosas a días del Tedeum

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller Pablo Quirno se reunieron con autoridades de la Conferencia Episcopal y el arzobispo de Buenos Aires. El 25 de mayo se prevé un duro mensaje por la situación social.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller Pablo Quirno recibieron en las últimas horas a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. “Fue un espacio de diálogo e intercambio conjunto”, señalaron desde el Gobierno, en un encuentro con la Iglesia que se dio días antes del Tedeum por el 25 de mayo.

El Gobierno prevé un mensaje hostil de la Iglesia en cuanto al diagnóstico social y buscó mitigar esos cuestionamientos con este acercamiento.

La advertencia de la Iglesia En los últimos días, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que las parroquias y organizaciones sociales vienen registrando un crecimiento sostenido de personas que buscan asistencia en distintos puntos del país. Al describir el escenario social que observan desde la Iglesia, señaló que incluso comenzaron a acercarse sectores que antes colaboraban con espacios solidarios y que ahora necesitan ayuda. “Antes nos ayudaba gente en Cáritas que ahora son también gente que nos viene a pedir”, afirmó el arzobispo mendocino.

“Los que más la pasan mal son los del medio, esas clases medias empobrecidas”, comentó y habló de aquellas personas que no encuentran un horizonte en la vida. Y agregó: “Están muy condicionados, y esto es lo que nos aflige”.

Está previsto que Pettovello viaje la semana que viene al Vaticano, donde explicará cuáles son las políticas sociales que viene aplicando la gestión libertaria.