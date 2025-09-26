El Gobierno anunció la fecha de cobro para los estatales mendocinos
Desde el Ejecutivo provincial informaron oficialmente cuándo estarán depositas los sueldos de los empleados públicos correspondientes al mes de septiembre.
El Gobierno de Mendoza comunicó la fecha de cobro de los salarios de septiembre para los trabajadores estatales mendocinos.
Informaron que los sueldos de los empleados públicos estarán depositados el 30 de septiembre, último día hábil del mes.
Te Podría Interesar
A través de las redes sociales oficiales del Gobierno, señalaron que el próximo martes los empleados estatales tendrán depositado su sueldo correspondiente al mes de septiembre.