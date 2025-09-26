El Gobierno anunció la fecha de cobro para los estatales mendocinos

Desde el Ejecutivo provincial informaron oficialmente cuándo estarán depositas los sueldos de los empleados públicos correspondientes al mes de septiembre.

Desde el Gobierno provincial informaron que los empleados públicos tendrán depositado sus sueldos el próximo martes.

El Gobierno de Mendoza comunicó la fecha de cobro de los salarios de septiembre para los trabajadores estatales mendocinos.

Informaron que los sueldos de los empleados públicos estarán depositados el 30 de septiembre, último día hábil del mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mendozagobierno/status/1971538424093110598?s=12&partner=&hide_thread=false El próximo martes 30 de septiembre, los empleados estatales tendrán depositado su sueldo. pic.twitter.com/zAH1rk7EMy — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) September 26, 2025