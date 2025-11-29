El Gobierno acelera Presupuesto y reforma laboral tras el nuevo Congreso.

El recambio parlamentario redefinió el mapa de poder en el Congreso y abrió una ventana política para el Gobierno , que busca acelerar dos discusiones clave: la reforma laboral , que se presentará el 9 de diciembre, y el Presupuesto 2026 , cuyo dictamen pretende obtener el 15. La hoja de ruta expone tensiones internas, especialmente tras el intento fallido de Unión por la Patria (UxP) de forzar una sesión sin apoyo de los gobernadores.

Los mandatarios provinciales marcaron el rumbo al anunciar la conformación de un bloque federal por fuera de UxP. Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo confirmaron que prefieren negociar con Milei antes que con Cristina Kirchner, a quien consideran sin margen de maniobra. Un gesto adicional consolidó el acercamiento: LLA colaboró con el PRO para aprobar el Presupuesto porteño en la Legislatura.

En este escenario, Diego Santilli tendría asegurados 120 diputados y 37 senadores para aprobar el Presupuesto antes de fin de año. La reforma laboral, en cambio, enfrentará un recorrido más complejo: el oficialismo estima que recién podría sancionarse entre abril y mayo, con resistencia anticipada de la justicia laboral.

El Congreso atraviesa una etapa de reconfiguración. Juraron nuevos senadores y pronto lo harán los diputados, en un recambio que modifica por completo las mayorías. En la Cámara alta habrá veinte legisladores libertarios, mientras que en Diputados LLA aspira a ser primera minoría y disputar comisiones. En paralelo, UxP se achica y pierde influencia.

La semana también estuvo marcada por la creciente tensión entre el Gobierno y Claudio “Chiqui” Tapia. Milei volvió a apuntar contra el presidente de la AFA, Sturzenegger difundió un estudio crítico sobre fallos arbitrales y Bullrich lo calificó como “mafia”. El conflicto se suma al rechazo del dirigente a las Sociedades Anónimas Deportivas.

En materia económica, el INDEC informó un crecimiento del 0,5% del EMAE en octubre, acumulando un 5% en el año. El repunte se explicó por un salto del 39% en la intermediación financiera, que compensó una caída del 1% en la industria. Según la UIA, el sector manufacturero acumula tres meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Señales mixtas del consumo y cierres empresariales

El consumo mostró un comportamiento desigual. La Cámara Argentina de Comercio registró un crecimiento del 1,9% interanual en hogares, pero el INDEC informó fuertes caídas en supermercados y shoppings, en línea con lo observado por la consultora Scentia. En el sector privado admiten que la recuperación del bolsillo aún no llega.

A esto se sumaron señales negativas desde el mundo empresarial: Essen despidió a 29 empleados; Whirlpool cerró su planta en Pilar, desvinculó a 200 trabajadores y pasó a importar; y Granja Tres Arroyos cerró una planta en Entre Ríos.

Inflación, dólar y expectativas oficiales

Pese al panorama industrial, Caputo insistió en que el dólar no está atrasado y señaló que, de ser así, las exportaciones no mantendrían el nivel actual. El ministro participará la próxima semana del almuerzo del Cicyp, donde ampliará su evaluación económica.

En cuanto a la inflación, noviembre cerrará cerca del 2,3%, según consultoras privadas, similar a octubre. Diciembre será el desafío estacional más fuerte, aunque en el Gobierno prevén un cierre anual cercano al 30%, una cifra que hace un año parecía imposible.