El Gobierno acelera la privatización de Belgrano Cargas y abre una millonaria licitación

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. al autorizar una licitación pública nacional e internacional para otorgar en concesión las vías y los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza .

La medida fue dispuesta por el ministro de Economía, Luis Caputo , a través de la Resolución 1350/2026, publicada este miércoles, y forma parte del proceso de desintegración y privatización de la empresa estatal establecido por el Gobierno.

La licitación, identificada como N° 504/2-0004-LPU26 , contempla la concesión de las vías ferroviarias y sus inmuebles aledaños, bajo el régimen de la Ley 17.520, y establece además la posibilidad de que los futuros concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada una de las líneas.

Según la resolución, el proceso incluye la posibilidad de incorporar el material rodante dentro de los contratos de concesión. El producido de esas ventas será destinado a un fideicomiso de administración , cuyo objetivo será financiar obras vinculadas con las vías concesionadas.

El Gobierno estableció que las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10 , mientras que las ofertas deberán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9.59 .

La apertura de las propuestas se realizará ese mismo día, a partir de las 10, mediante un acto público y electrónico a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.

La convocatoria deberá ser publicada durante diez días hábiles en el Boletín Oficial, en el sitio del Banco Mundial denominado DGMARKET y en el sitio web del Ministerio de Economía.

Qué pasará con Belgrano Cargas

El proceso de privatización contempla la desintegración vertical de Belgrano Cargas y Logística, separando sus principales unidades de negocio: el material rodante, las vías e inmuebles aledaños y los talleres ferroviarios.

La normativa establece que, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos correspondientes, se avanzará con la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A.

La privatización había sido declarada por la Ley Bases, que incluyó a la empresa entre las sociedades sujetas a privatización. Posteriormente, el Decreto 67/2025 autorizó el proceso y estableció el mecanismo de separación de las distintas unidades de negocio.

El RIGI como incentivo para los concesionarios

Uno de los aspectos destacados de la nueva licitación es que los pliegos incorporan previsiones para que los futuros concesionarios puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De acuerdo con la resolución, quienes resulten adjudicatarios podrán beneficiarse de los mecanismos de promoción previstos en el RIGI, siempre que cumplan con los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa.

El Gobierno sostiene que esta posibilidad apunta a generar mayor concurrencia en la licitación y, como consecuencia, obtener ofertas más competitivas para las concesiones.

El destino del material ferroviario

La resolución también modifica el esquema previsto anteriormente para administrar los recursos provenientes de la venta del material rodante.

Economía determinó que el dinero obtenido mediante el remate público del material ferroviario y por la venta del material incluido en las futuras concesiones será administrado a través de un fideicomiso específico que deberá constituir Belgrano Cargas y Logística.

Estos fondos tendrán como destino el financiamiento y pago de obras a cargo de los concesionarios.

Con esta nueva resolución, además, queda sin efecto una instrucción impartida en julio de 2025 al Banco Nación para administrar esos recursos dentro de otro fideicomiso.

La medida representa un nuevo avance del Gobierno en su objetivo de transferir a operadores privados la gestión de importantes corredores ferroviarios de carga y avanzar hacia la disolución de Belgrano Cargas y Logística una vez completado el proceso de concesión y venta de sus activos.