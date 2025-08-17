El Frente de Izquierda también presentó sus candidatos con Micaela Blanco Minoli a la cabeza
La periodista y docente encabeza la lista de cuatro candidatos a diputados nacionales. Todos los nombres para la legislatura provincial y los concejos deliberantes.
El Frente de Izquierda también definió su lista de candidatos de cara a las elecciones legislativas que van a celebrarse el próximo 26 de octubre, con la periodista y docente Micaela Blanco Minoli ratificada como primer candidata a diputada nacional.
Será acompañada por Nicolás Fernández, Marta Bernabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda, todos con el aval de Myriam Bregman. Los referentes Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito serán candidatos a diputados para la legislatura provincial.
Según informaron, las listas del Frente de Izquierda están integradas por trabajadoras, jóvenes estudiantes y referentes de distintos sectores como el movimiento ambiental, el movimiento de mujeres y diversidades, el movimiento piquetero, el movimiento estudiantil, los organismos de derechos humanos, así como el ámbito artístico y cultural, entre otros.
"Son listas conformadas por quienes todos los días enfrentan las consecuencias de la crisis, que se organizan en sus lugares de trabajo, de estudio, en los barrios y en las calles, levantando una alternativa de independencia política frente a los partidos tradicionales", advirtieron en un comunicado.
"El Frente de Izquierda plantea una salida anticapitalista, que enfrente a los responsables de la pobreza, la precarización y la destrucción ambiental. No queremos administrar la miseria: exigimos que la crisis la paguen los capitalistas, no las mayorías trabajadoras y populares", agregaron.
La lista completa
Diputados nacionales
Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández, Marta Bernabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda
Senadores provinciales
Primera sección: Marcia Marianetti y Sergio Morán
Segunda sección: Martín Rodríguez y Verónica Paiz
Tercera Sección: Rafael Sosa y Marina Quiroga
Cuarta sección: Hernán Pujol y María Justina Correa
Diputados provinciales
Primera sección: Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito.
Segunda sección: Tupac Coletti Roumec y Daniela Luna
Tercera Sección: Cecilia Soria y Ramiro Gorigoitia
Cuarta sección: Lihuen Albornoz Antúnez y Edgard Sotorres
Concejales
En los municipios se presentan María Pía Puebla Wallace (Ciudad de Mendoza), Edgardo Videla (Las Heras), Gerardo Bustamante (Guaymallén) y Esteban Rodríguez (Lavalle) por la Primera Sección. Sofía Guevara (San Martín) y Ana Maya (Junín) en la Segunda Sección. Juan Ignacio Román (Godoy Cruz) y Vanesa Guajardo (Tunuyán) en la Tercera Sección y Carolina Álvarez (Alvear) y Sergio Martínez (Malargüe) en la Cuarta Sección.