El Frente de Izquierda también presentó sus candidatos con Micaela Blanco Minoli a la cabeza

La periodista y docente encabeza la lista de cuatro candidatos a diputados nacionales. Todos los nombres para la legislatura provincial y los concejos deliberantes.

El Frente de Izquierda también definió su lista de candidatos de cara a las elecciones legislativas que van a celebrarse el próximo 26 de octubre, con la periodista y docente Micaela Blanco Minoli ratificada como primer candidata a diputada nacional.

Será acompañada por Nicolás Fernández, Marta Bernabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda, todos con el aval de Myriam Bregman. Los referentes Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito serán candidatos a diputados para la legislatura provincial.

"Son listas conformadas por quienes todos los días enfrentan las consecuencias de la crisis, que se organizan en sus lugares de trabajo, de estudio, en los barrios y en las calles, levantando una alternativa de independencia política frente a los partidos tradicionales", advirtieron en un comunicado.

"El Frente de Izquierda plantea una salida anticapitalista, que enfrente a los responsables de la pobreza, la precarización y la destrucción ambiental. No queremos administrar la miseria: exigimos que la crisis la paguen los capitalistas, no las mayorías trabajadoras y populares", agregaron.