El FIT-U cerró la campaña en la Plaza Independencia y los candidatos terminaron en medio de disturbios

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad ( FIT -U) cerró la campaña para las elecciones legislativas esta tarde en la Plaza Independencia . En el acto participaron los candidatos al Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes, másmilitantes y simpatizantes.

FIT-U cerró la campaña a las 18 en la Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza junto a militantes.

“Cerramos una campaña a pulmón con el enorme desafío de volver a ser la tercera fuerza en Mendoza! Para conquistar bancas que no se callen y no se vendan ni a Cornejo ni a Mieli, que pretenden avanzar en su autoritarismo para seguir ajustando a los trabajadores y el pueblo”, dijo la candidata a diputada nacional, Micaela Blanco Minoli .

Por su parte, el candidato a diputado provincial, Lautaro Jiménez denunció la falta de diálogo en la campaña: “Por primera vez una campaña electoral termina sin debate televisado de candidatos en Mendoza. La censura cornejista le quita a los mendocinos ese derecho para proteger la imagen de Petri.

Tienen miedo. Pero el domingo miles de votos harán escuchar las voces que quieren silenciar”.

Acto, marcha y represión

Mientras el FIT-U cerraba la campaña en la Plaza Independencia, un grupo de personas se manifestó frente a la Legislatura contra el posible inicio de actividades de la minera San Jorge en Uspallata. Cuanto terminó el acto, los candidatos y los militantes del FIT-U se unieron a la marcha y quedaron envueltos en disturbios.

#Urgente La Policía de Cornejo reprimió y detuvo ilegalmente a manifestantes durante una protesta pacífica contra la Minería contaminante en #Mendoza. Entre los detenidos está Lisa Rule del PTS. Tambien gasearon a nuestra candidata Micaela Blanco Minoli. Una verdadera dictadura. pic.twitter.com/A0ApJkogss — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) October 23, 2025

“La Policía de Cornejo reprimió y detuvo ilegalmente a manifestantes durante una protesta pacífica contra la minería contaminante en Mendoza. Entre los detenidos está Lisa Rule del PTS. También gasearon a nuestra candidata Micaela Blanco Minoli. Una verdadera dictadura”, denunció Jiménez en su cuenta de “X”.

Desde el FIT-U denunciaron que hay dos personas detenidas: Lisa Rule y Martín Iglesias. La primera en la comisaría 7ª e Iglesias en el Polo Judicial.