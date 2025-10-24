Acusaciones cruzadas entre el FIT-U y el Gobierno tras los disturbios en la Legislatura

Entre disturbios e incidentes, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) cerró su campaña este jueves por la tarde en la Plaza Independencia . Al mismo tiempo que el FIT-U empezaba su acto de cierre, en el kilómetro 0 se concentraba un grupo de personas para manifestarse en la Legislatura contra el posible inicio de actividades de la minera San Jorge en Uspallata.

Al finalizar el acto de cierre de campaña, candidatos y militantes del FIT-U se unieron a la marcha y quedaron envueltos en disturbios. Mientras desde la izquierda acusan represión y "secuestros de manifestantes al voleo", el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza asegura que "un grupo reducido de manifestantes buscó generar disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad".

En consecuencia, desde el FIT-U confirmaron que detuvieron a dos personas: Lisa Rule y Martín Iglesias. La primera en la comisaría 7ª e Iglesias en el Polo Judicial. Según confirmaron a MDZ , los manifestantes continúan detenidos y en las próximas horas se presentará una denuncia por violencia institucional.

"La policía completamente sacada de Cornejo detuvo ilegalmente a dos compañeros que estaban en la movilización del agua, los metió adentro de la Legislatura y luego nos reprimió y gaseó a quienes nos manifestábamos por su liberación! Así es la dictadura cornejista", expresó en su cuenta de X, Micaela Blanco Minoli, candidata a diputada nacional.

"La Policía de Cornejo reprimió y detuvo ilegalmente a manifestantes durante una protesta pacífica contra la minería contaminante en Mendoza. Entre los detenidos está Lisa Rule del PTS. También gasearon a nuestra candidata Micaela Blanco Minoli. Una verdadera dictadura", denunció Lautaro Jiménez, candidato a diputado provincial, en su cuenta de “X”.

La policía completamente sacada de Cornejo detuvo ilegalmente a dos compañeros que estaban en la movilizacion del agua, los metió adentro de la Legislatura y luego nos reprimió y gaseó a quienes nos manifestabamos por su liberación! Así es la dictadura cornejista pic.twitter.com/BotHEkaNTC

Intentar encubrir la represión con mentiras y relato político es parte de la violencia institucional con la que Cornejo criminaliza manifestaciones pacíficas. Ya presentamos denuncia penal contra esto con el Dr. Alfredo Guevara. No puede haber impunidad: no hay Estado de Sitio. https://t.co/3Sf03xpNoJ pic.twitter.com/rdoisuliaJ — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) October 24, 2025

Tras las detenciones, los manifestantes se trasladaron hasta la comisaría 7ª para acompañar a los detenidos. Mientras Rule e Iglesias continúan privados de su libertad, se organiza una vigilia para pedir por su liberación.

Frente a los hechos denunciados, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza negaron una represión, y acusaron a los manifestantes de generar disturbios y enfrentar a las fuerzas de seguridad.

Durante la tarde de este jueves se registraron incidentes frente a la Legislatura provincial, protagonizados por un grupo reducido de manifestantes que buscó generar disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. — Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza (@MinSegMendoza) October 24, 2025

"Esta Policía, a la que muchos acusan de reprimir marchas, es la misma que contiene todos los días distintas manifestaciones sin ningún inconveniente. Es la que custodió la seguridad de más de 20.000 personas durante las marchas universitarias, y la que tiene y debe garantizar el orden público, permitiendo que el resto de los ciudadanos circulen libre y tranquilamente por los espacios públicos", aseguraron desde la cartera que conduce Mercedes Rus.

Además, denunciaron que "en el marco del cierre de una campaña electoral, militantes de esa línea partidaria y de la asamblea por el agua intentaron forzar una situación de conflicto para obtener visibilidad antes de la veda electoral. Desde el inicio buscaron la confrontación".

También confirmaron que como resultado de los incidentes, dos personas fueron detenidas por "lesiones a efectivos policiales" y daños materiales. Se registraron además siete policías lesionados, cinco bicicletas oficiales dañadas y varias vallas de contención rotas.