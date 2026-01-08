El emotivo mensaje de CFK por la muerte de un militante que hacia "vigilia" en San José 1111

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en sus redes sociales para comunicar el fallecimiento de un militante que la cuidaba haciendo “vigilia” en las afueras de su domicilio, ubicado en San José 1111.

Consternada, la dirigente relató lo ocurrido en su cuenta de X: “Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111”, inició.

Según expresó, en un principio CFK creyó que el ruido había sido producto de un choque. “Me asomo a uno de los ventanales y veo un taxi incrustado contra la persiana del bar de enfrente y un hombre que grita con desesperación, intentando manipular el volante del auto para sacarlo de la vereda y bajarlo a la calle”, contó.

Luego, desde su departamento la expresidenta pudo ver a una persona de espaldas “absolutamente inmóvil”. Al ver a uno de sus custodios, Diego Carbone, pidiendo una ambulancia a los gritos, “la calle se llenó de patrulleros hasta que, finalmente, llegó primero un médico en una moto y más tarde el resto del personal de salud”.

Pero la conmoción por el fallecimiento de un joven fue más allá para la expresidenta, dado que se trataba de Adrián Cherasco, un militante de 39 años que, según relató CFK, siempre viajaba desde Córdoba para hacer vigilias mirando su balcón.

“Supe que había terminado hacía muy poco el secundario y que los militantes le habían puesto de apodo ‘Córdoba’”, señaló la expresidenta.

Conmocionada, agregó: “Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte. ¿Será un signo de la época que nos toca vivir?”

“En tiempos de algunas ingratitudes y olvidos convenientes, gracias Adrián “Córdoba” por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111. Estoy segura que Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz”, cerró.