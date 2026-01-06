Cristina Kirchner habló por primera vez de su internación: "Un largo y dificultoso proceso"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este martes un sentido mensaje de agradecimiento hacia el personal del Sanatorio Otamendi y "todos los argentinos que la acompañaron" durante la difícil recuperación que tuvo que tuvo que afrontar tras haber sido operada por un cuadro de apendicitis .

"Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior ", escribió la exmandataria en sus redes.

Y agregó: "También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación. ¡Muchas gracias!".

El mensaje de Fernández de Kirchner llegó tras haber recibido el alta este sábado, luego de dos semanas de haber estado internada en el Sanatorio Otamendi. La exvicepresidenta debió ser sometida a estudios por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio que dificultó su recuperación.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta", precisaron las autoridades médicas a través de un comunicado.

"Previamente se retiró el drenaje peritoneal y pasó a tratamiento antibiótico vía oral. Será seguida en domicilio por su equipo médico personal", se agregó en el parte brindado ese mismo sábado por la tarde.

Tras recibir el alta, Cristina Kirchner debió regresar a su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Un mensaje por Venezuela

La exmandataria ya había roto el silencio el fin de semana para repudiar la intervención del Gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, con la Operación Resolución Absoluta que implicó bombardeos en suelo bolivariano y el secuestro del dictador Nicolás Maduro.

"Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", manifestó Fernández de Kirchner en sus redes el sábado, poco después de salir del Sanatorio Otamendi.

En ese sentido, la expresidenta repasó la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) por parte del exmandatario norteamericano Theodore Roosevelt y la Doctrina Monroe, que en América Latina sirvió para justificar "intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas".

"Lejos de favorecer a EE.UU. generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país. No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados", cuestionó Fernández de Kirchner.

En ese contexto, la dirigente del PJ apuntó contra el operativo de la Casa Blanca y sentenció que "la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles".

"Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como “Operación Resolución Absoluta”, no es “restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela”, ni “la lucha contra el narcotráfico”, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta", finalizó.