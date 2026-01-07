Golpe judicial a CFK: casación frenó sus reclamos y mantuvo las restricciones a su prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este miércoles no habilitar durante la feria judicial el tratamiento de las apelaciones presentadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner , contra las restricciones impuestas a su régimen de visitas y a las condiciones de su prisión domiciliaria .

De esta manera, seguirán vigentes al menos hasta febrero las restricciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal N°2, que regulan estrictamente la cantidad de personas autorizadas a ingresar al domicilio de la expresidenta, el tiempo de permanencia, la frecuencia de las visitas y la obligación de contar con autorización judicial previa para quienes no integren una nómina previamente aprobada.

También se mantiene el límite de dos horas diarias para el uso de la terraza del edificio ubicado en la calle San José 1111, donde CFK se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, que también deberá continuar usando.

La decisión fue adoptada por la sala de feria del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. En el voto mayoritario, Ledesma y Yacobucci sostuvieron que los planteos de la expresidenta no reúnen los requisitos de urgencia exigidos para ser abordados durante el receso judicial.

La justicia restringió las visitas a CFK en su domicilio tras la visita de un amplio grupo de economistas en noviembre.

En disidencia, el juez Borinsky consideró que las condiciones de detención de una persona condenada sí pueden ser revisadas durante la feria judicial y propuso habilitar el receso y convocar a una audiencia para escuchar a las partes. Sin embargo, su postura quedó en minoría.

Bajo ese panorama, las impugnaciones serán tratadas recién a partir de febrero por la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, cuando se normalice la actividad judicial.

Qué reclama la defensa de CFK

La apelación presentada por la defensa de CFK cuestionaba el mantenimiento del dispositivo de control electrónico, las restricciones al régimen de visitas que se establecieron a partir de una reunión de la dirigente con un grupo de economistas. Además, solicitaba revisar la exigencia de autorizaciones especiales para personas de su entorno y las limitaciones horarias para acceder a espacios comunes del edificio.

Las restricciones cuestionadas fueron impuestas por el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal N°2, a cargo de la ejecución de la pena, quien estableció un máximo de tres visitantes por día, por hasta dos horas y con un tope de dos visitas semanales, salvo excepciones debidamente justificadas, además de la obligación de solicitar autorización judicial previa.