Mientras continúa internada, CFK especula con cambios en su prisión domiciliaria

Mientras Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi , la defensa de la expresidenta especula con que el Tribunal Oral Federal N.º 2 ( TOF2 ) conceda distintos pedidos que podrían modificar las condiciones de su prisión domiciliaria . La expectativa está puesta en el arranque de la feria judicial de enero, cuando el tribunal cambiará su conformación

La exmandataria fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, por lo que pasó los últimos diez días del 2025 internada.

Pese al cimbronazo por la salud de CFK, su defensa activó una estrategia para que la feria judicial beneficie a la expresidenta. La apuesta es que el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria en San José 1111, restringida tras una reunión con un grupo de economistas peronistas.

En concreto, los abogados encabezados por Alberto Beraldi presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio. En principio, todas las solicitudes fueron rechazadas por el tribunal.

Actualmente, el TOF2 está integrado por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. No obstante, durante la feria judicial se verá modificada su conformación debido a que Barroetaveña y Hornos iniciarán su período de vacaciones.

En ese marco, durante enero el tribunal será integrado por Borinsky, a quien se sumarán la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci. De esta manera, el tribunal cambia dos votos, lo que abre la posibilidad de que se reabra la discusión sobre las condiciones de detención de CFK.

El estado de salud de CFK

Tras 12 días desde su hospitalización, que incluyeron tanto la Nochebuena como Año Nuevo, crece la preocupación por la “lenta recuperación” de la expresidenta, quien se encuentra alojada en una habitación individual.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", indicó el comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.