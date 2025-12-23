El Ejecutivo designó nuevas autoridades en el Banco de la Nación Argentina

El Gobierno oficializó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación y designó a Darío Wasserman, hasta ahora vicepresidente, en su reemplazo.

El Gobierno formalizó este lunes un cambio en la conducción del Banco de la Nación Argentina mediante el Decreto 903/2025, publicado en el Boletín Oficial. A través del instrumento legal, se aceptaron las renuncias del presidente de la entidad, Daniel Tillard, y del vicepresidente, Darío Wasserman, ambas con fecha de efectividad al 17 de diciembre de 2025. En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo designó a Wasserman como nuevo presidente del banco.

La normativa, firmada por el Presidente de la Nación, se apoya en los artículos 10 y 11 de la Carta Orgánica del Banco Nación, establecida por la Ley N° 21.799 y sus modificaciones.

Con este movimiento, Darío Wasserman asume la presidencia del principal banco público del país luego de haber ocupado la vicepresidencia hasta el mismo día en que se oficializó su nueva designación. Su nombramiento es "para completar un período de ley", según el texto del decreto, lo cual indica que su gestión se extenderá hasta la finalización del mandato originalmente previsto para el anterior titular.

Daniel Tillard había sido designado como presidente del Banco Nación en diciembre de 2023, luego de haberse desempeñado previamente como titular del Banco de Córdoba. Su salida del cargo ocurre tras dos años al frente de la institución. Durante su paso por el banco estatal, Tillard estuvo a cargo de diversas políticas de financiamiento productivo y programas crediticios dirigidos a pequeñas y medianas empresas, así como también de la gestión del patrimonio financiero de la entidad.

Por su parte, Darío Wasserman llega a la presidencia tras haber integrado el directorio del banco en el rol de vicepresidente. Con anterioridad, ocupó cargos en otras entidades del sector financiero y se ha desempeñado en el ámbito público y privado. Su trayectoria incluye participación en organismos vinculados a la supervisión de políticas monetarias y crediticias.