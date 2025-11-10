El convenio entre el Gobierno y San Rafael para continuar la lucha antigranizo

El Gobierno de Mendoza aportará tres aviones a la Municipalidad de San Rafael para reforzar la lucha antigranizo , luego de que la provincia desistiera el año pasado de continuar desarrollando el combate a través de campañas de mitigación con aeronaves.

El año pasado el Gobierno provincial decidió poner fin al programa de lucha antigranizo tras década de financiamiento estatal. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, tomó la determinación, argumentando que no hay evidencia científica del impacto que tienen las bengalas y cartuchos en la mitigación de esta contingencia climática.

La medida generó un fuerte rechazo en el sur provincial. Los municipios de San Rafael y General Alvear solicitaron al Ejecutivo provincial la continuidad del programa e iniciaron gestiones con la provincia para hacerse cargo y dar continuidad a la campaña.

En ese marco de negociaciones, el Gobierno acordó con la Municipalidad de San Rafael el préstamo de tres aviones para reforzar la lucha contra el granizo .

El pedido fue realizado por el intendente de San Rafael, Omar Félix, quien firmó un convenio de colaboración con el Ejecutivo para que el sur cuente con recursos durante la temporada 2025/2026 para hacer frente al granizo .

El acuerdo establece que la Provincia prestará tres aviones al departamento de San Rafael, además de proveer bengalas y cartuchos, y brindar asistencia técnica en materia de radarización y servicio mecánico.

Por su parte, el control de las operaciones aéreas, incluyendo las indicaciones sobre cuándo deben despegar los aviones y cómo deben actuar, estará a cargo del propio municipio de San Rafael.

El comodato tendrá vigencia durante la temporada 2025/2026, por lo que el año que viene deberá gestionarse un nuevo préstamo.