El contundente mensaje de los gobernadores del cobre para convencer a inversores mineros

Los gobernadores integrantes de la Mesa del Cobre encabezaron este viernes un importante encuentro con el objetivo de promover inversiones en minería y reforzar vínculos con financistas internacionales. Los mandatarios de Mendoza, Catamarca, Jujuy y San Juan disertaron en el “Finance Day & TSX Roadshow”, dentro del marco de la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025.

La cumbre tuvo lugar esta mañana en la sede de la Bolsa de Comercio de Mendoza y el anfitrión fue el gobernador Alfredo Cornejo, junto a sus pares de San Juan, Marcelo Orrego; de Catamarca, Raúl Jalil y de Jujuy, Carlos Sadir.

Los cuatro dirigentes provinciales analizaron los desafíos de la industria minera ante el nuevo contexto económico nacional y hablaron sobre el impulso que se le está dando a la actividad en sus respectivas provincias.

Cornejo lanzó un duro diagnóstico sobre el escaso desarrollo que ha tenido la minería en los últimos años en el país pero lanzó un mensaje esperanzador a los inversores respecto al contexto macroeconómico actual. “No se ha hecho minería de gran escala en Argentina no solo por efectos de los provincias, aún hay provincias que han actuado muy bien. Pueden haber cometido errores en las provincias, de hecho Mendoza ha tenido restricciones para la actividad y no ha contribuido”, expresó el mandatario mendocino.

Resaltó que “no ha habido desarrollo minero, porque la Argentina no ha tenido un clima de negocios pro inversiones. Y creo que en el último tiempo con el gobierno de Javier Milei hoy hay un clima de negocios favorable para la minería”. A su vez, hizo hincapié en el escenario actual que atraviesa el país. “Hoy la Argentina con el RIGI y con la ratificación del Gobierno en las elecciones del 26 de octubre y con los acuerdos que se están planteando con los gobernadores, hay un camino de un buen clima de negocios para desarrollar la minería”, manifestó Cornejo.

mesa del cobre cornejo con gobernadores (10) Alfredo Cornejo en el Finance Day & TSX Roadshow Alf Ponce Mercado / MDZ

Por su parte, gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, señaló que “como no sucedía antes, creo que hoy la minería está tomando una preponderancia en nuestro país. Obviamente Argentina tiene un gran potencial, tenemos muchas provincias mineras que estamos trabajando mucho y bien”.

Añadió que “así como en algún momento tenemos nuestra mesa de litio con Salta y Catamarca, que nos ha dado muy buenos resultados en su tarea, seguramente también lo que esperamos es que con la mesa de cobre logremos también gestiones exitosas”.

El mandatario jujeño se refirió a la necesidad de que se reglamente la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros. “Hay una idea que creo que algunos gobernadores pueden compartir y que tiene que ver con esta idea de que estas cuestiones se resuelvan en cada provincia, que cada provincia sea la que tenga la disposición para poder resolver y establecer cuáles son los sectores. Me parece que por ahí puede ser la solución, porque hasta acá está muy trabado”.

Sobre el mismo tema se manifestó el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien indicó que “hay algo fundamental para proceder en lo que tiene que ver con el tema de las inversiones mineras que están llegando a la Argentina, es la posibilidad de reglamentar la Ley de Glaciares”.

mesa del cobre cornejo con gobernadores orrego (13) Marcelo Orrego, gobernador de San Juan Alf Ponce Mercado / MDZ

“Puede ser por una vía, a través de un decreto reglamentario, que en este caso lo hace estrictamente el presidente de la nación, pero también puede ser una muy buena posibilidad que se genere una ley donde, en este caso, las provincias sea la autoridad de aplicación en fijar lo que es un glaciar de un periglaciar”, advirtió.

Por otro lado, el sanjuanino sostuvo que “hoy tenemos una macroeconomía donde tenemos estabilidad fiscal, donde hay seguridad jurídica, donde, por supuesto, también se aprobó el RIGI, que vino a mejorar la Ley de Inversiones Mineras, y la eliminación del cepo nos da una combinación muy interesante, por supuesto, para tener una mirada trascendental en lo que significa el futuro de esos motores tan importantes que debería despertar Argentina para su crecimiento y desarrollo”.

Asimismo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó que “distintos gobernadores de distintos partidos políticos hemos formado la región del litio, ahora la región del cobre. Estoy muy conforme con lo que se viene trabajando, en tener políticas públicas, fiscales nacionales y provinciales que, este, mejoren y traigan inversión”.

Respecto del desarrollo de la minería en Argentina, el mandatario provincial manifestó que “los proyectos tienen que tener control ambiental, control social y control económico. Lo que más afecta al medio ambiente es la pobreza, y cualquier sector económico, en este caso, la minería, con control ambiental, con audiencias públicas, este, sirven para sacar a la gente de la pobreza”.