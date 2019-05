El constitucionalista Sabsay aclaró que "los procesados no pueden ser indultados"

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay aclaró hoy que "los procesados no pueden ser indultados, sólo los condenados. Claro que (Carlos) Menem lo hizo en violación a la Constitución", aclaró al hacerse eco de una serie de tuits que señalaron que la ex presidenta Cristina Kirchner eligió el segundo lugar en la fórmula presidencial, para lograr el indulto de Alberto Fernández, luego de un eventual triunfo en las elecciones de octubre.

Sabsay sostuvo en uno de los mensajes de tuit: "Algunos sostienen que lo hace para que la indulte, pues ella no puede autoindultarse, que el Vicepresidente tiene fueros, el Presidente no. A otros les recuerda Perón/Cámpora.O un manotazo de ahogada. "Un caballo, un caballo, mi reino por un caballo (Ricardo III, Shakespeare)".

Y Luego agregó: "Boudou, Insaurralde, Zanini, Aníbal, fueron los elegidos de Cristina del pasado. El destino o las urnas los sepultaron. Alberto será el próximo?".

El tema del indulto fue abordado también por el presidente del bloque UCR Cambiemos, Mario Raul Negri, quién, a través de un tuit, se preguntó: "¿Cristina estará buscando el indulto? Por eso pone a otro de Presidente, ya que ella no podría autoindultarse. Tiene un problema: los argentinos no somos tontos y mayoritariamente no queremos volver al pasado. En las urnas frenaremos esta maniobra. No habrá impunidad".

Por otra parte Sabsay afirmó que se plantea una paradoja: "Alberto Fernández el gran crítico de las barbaridades de Cristina a nivel institucional, es elegido por ella para ser "su presidente". Hace unos días el nuevo candidato amenazó a jueces competentes en los juicios contra la ex presidente. Olvidó su "republicanismo"".

Sabsay, quién es profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional (UBA), en declaraciones a Radio Milenium, dijo que Alberto Fernández "amenazó a todos los jueces que han intervenido en causas lo que les va a pasar, que se preparen. Debería pedir disculpas por lo que dijo. Es una señal de fascismo primario y de falta de sentido político".