El Congreso sin vacaciones: el Gobierno quiere discutir la reforma laboral en el Senado y evalúa sesionar en enero

Tal como adelantó MDZ, el Gobierno quiere desdoblar las sesiones extraordinarias en dos tandas para dividir el temario de reformas, pero la laboral podría discutirse en diciembre junto con el Presupuesto. ¿El Congreso abrirá en enero?

Tras el triunfo electoral, el Gobierno concentra todos sus cañones en la agenda legislativa de cara a las próximas sesiones extraordinarias anticipadas para diciembre. En ese marco, el oficialismo apuesta a llevar discusiones en paralelo y poder tratar la reforma laboral en el Senado mientras se discute el Presupuesto 2026. Debido al temario complejo, en Casa Rosada hay quienes quieren abrir el Congreso a mediados de enero y continuar hasta febrero con las reformas restantes.

Reforma laboral, uno de los objetivos en la mira para diciembre Como anticipó este medio, el temario que Javier Milei le encargó a sus legisladores es demasiado amplio como para pretender discutirlo en menos de un mes. Por eso, en Balcarce 50 anticipaban esta semana que la banca libertaria impulsaría el tratamiento de la ley de leyes en diciembre junto con la Ley del Principio de Inocencia Fiscal, mientras que las reformas laboral, tributaria y del código penal quedarían para febrero.

Sin embargo, una fuente inobjetable de la mesa chica del presidente le planteó a MDZ que ve con buenos ojos que el ambicioso proyecto de modernización laboral -como lo llama el Gobierno- se comience a discutir en diciembre junto al Presupuesto en la Cámara Alta. Allí, La Libertad Avanza contará con 24 escaños entre violetas y amarillos, y confía en contar con los apoyos de los 9 radicales y las 15 bancas restantes que responden a las provincias.

Para garantizar esos apoyos, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra rumbo a Paraná para reunirse con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tras haber recibido en la Casa Rosada a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). La agenda del nuevo negociador del mileísmo continuará el jueves con un encuentro con el salteño Gustavo Sáenz en Balcarce 50, para luego volver a salir de gira camino a Mendoza y Neuquén, donde se reunirá con Alfredo Cornejo y Rolando Figueroa en sus respectivos distritos.

Javier Milei y Legisladores Javier Milei frente a más de cien legisladores de La Libertad Avanza y el PRO en la Casa Rosada. La Libertad Avanza Vacaciones frustradas para los legisladores Aún si las conversaciones marchan de acuerdo a lo esperado por la tropa oficialista, los tiempos son escasos. Por eso, un sector del Gobierno querría acortar las vacaciones de los legisladores y reabrir el Parlamento el 15 de enero, con el objetivo de que el lunes 19 ya estén funcionando las comisiones correspondientes.