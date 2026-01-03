El conflicto en Venezuela produjo que Aerolíneas Argentinas cancele un vuelo inaugural, tras una alerta de EE.UU.

Se trató de una alerta que envió Estados Unidos , que dio cuenta de la continuidad de la operatoria de las fuerzas armadas en las inmediaciones del país sudamericano.

Aruba está muy cerca geográficamente de Venezuela, especialmente si se considera su posición en el Mar Caribe y frente al extremo norte del continente. La distancia más corta entre Aruba y el continente es pequeña: la isla está situada a unos 15–28 kilómetros al norte de la costa de Venezuela, especialmente frente a la península de Paraguaná en el estado Falcón. Esa cercanía es tal que, en días muy despejados, las alturas del terreno de Venezuela pueden verse desde ciertos puntos de Aruba.

Producto de esta proximidad, los vuelos hacía Aruba se cancelaron en decenas de países donde partían vuelos hacía allá.

El vuelo inaugural iba a partir desde Ezeiza a la isla a las 23.55, con todos los pasajes vendidos. Producto de “razones de seguridad”, la empresa estatal informó la cancelación del vuelo a los 170 pasajeros previstos.

“Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo inaugural entre Buenos Aires y la isla de Aruba por razones de seguridad, a partir de un NOTAM emitido por autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos que restringe las operaciones comerciales en una zona próxima al área del conflicto que se desarrolla en Venezuela”, dice un comunicado de la compañía, que accedió MDZ.

“Como consecuencia de esta disposición, todas las compañías internacionales que operan ese destino suspendieron sus vuelos durante la jornada. En el caso de Aerolíneas Argentinas, la cancelación alcanza únicamente al vuelo programado para hoy”, aclararon.

Desde la empresa subrayaron que “los pasajeros afectados serán reubicados en vuelos de los próximos días, de acuerdo con la disponibilidad. La compañía lamenta los inconvenientes y ratifica su compromiso permanente con la seguridad de los pasajeros y tripulaciones”.

Al respecto, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificó a las aerolíneas comerciales que evitaran el espacio aéreo del Caribe, a raíz de una “situación potencialmente peligrosa” por las operaciones militares vigentes de Estados Unidos.