Nicolás Maduro llegó a Estados Unidos y es trasladado a una cárcel federal de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , llegó este sábado a Nueva York

El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, aterrizó en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido por fuerzas estadounidenses en Caracas.

El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

La llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos para ser juzgado

El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

El avión que trasladó a Nicolás Maduro arribando a Nueva York

La llegada de Nicolás Maduro a suelo estadounidense

Qué dicen otros grandes medios de Estados Unidos

Según The New York Times, Nicolás Maduro y su esposa deberán comparecer ante un juez del SDNY, aunque señala que el dirigente sería trasladado desde el aeropuerto Stewart International, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad, hasta el tribunal federal en el Bajo Manhattan.

El medio también señaló que todavía no está claro cuándo llegarán a Nueva York ni si ya cuentan con abogados defensores, y que se espera que la seguridad sea "estricta" durante toda la operación.

Mientras, la cadena NBC indicó que Maduro se encuentra en "un avión que salió del Caribe" rumbo a un aeropuerto del área de Nueva York y que, según sus fuentes, será trasladado posteriormente en helicóptero a la ciudad, donde permanecerá bajo custodia hasta que se celebre su audiencia.

De qué se lo acusa a Nicolás Maduro

Este sábado se hizo pública una "imputación sustitutiva" ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".

El documento mantiene los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos, amplía la descripción de las "actividades ilícitas" e incorpora nuevos imputados, como la esposa de Maduro y uno de sus hijos, con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.