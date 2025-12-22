El comunicado de la Municipalidad de Maipú tras el derrumbe en el polideportivo Giol

El departamento de Maipú fue testigo de un momento dramático este lunes luego de la caída de un techo de gran dimensión , en el marco de una obra que se lleva a cabo en el polideportivo municipal Juan Giol , ubicado en la intersección de calle Maza y Adriano Gómez de Gutiérrez.

Lamentablemente, 11 personas resultaron heridas por el hecho pero afortunadamente, ninguna con riesgo de vida. La más afectada sufrió una fractura en un brazo y todos fueron trasladados a distintos nosocomios como el Hospital Central y el Lagomaggiore.

La zona de la obra es precisamente la equina en mención, un espacio que la Municipalidad de Maipú había destinado dentro del predio del polideportivo para la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) a ser utilizado por la comunidad deportiva del lugar.

DEl techo se derrumbó en el predio del deportivo Giol.

Este construcción se enmarca en un Plan de Reforma Integral de Infraestructura Deportiva de la Municipalidad, que comprende obras en otros polideportivos y pretendía para este ampliar la zona ya existente y construir el salón. La comuna llamó a licitación y fue adjudicada a la empresa Terra SRL que estaba a cargo de los trabajos.

Este lunes, mientras intentaban colocar una capa de hormigón sobre la estructura de caños y chapas, el techo cedió y una parte cayó al piso. Con operarios sobre el mismo, los cuales quedaron suspendidos hasta recibir asistencia.

Derrumbe Maipú Marcos García / MDZ

El comunicado de la Municipalidad de Maipú

Tras conocerse el hecho, desde la Municipalidad de Maipú emitieron un comunicado informando que el Ministerio de Seguridad puso al tanto a las autoridades municipales del derrumbe y que siguen "con atención la evolución de las personas con lesiones".

Por otra parte, informaron que se trata de una obra "en manos de una empresa privada adjudicataria de licitación pública", y que el municipio "ya dispuso la suspensión preventiva de la misma, poniendo en marcha las pericias técnicas correspondientes".

"Se está trabajando con los organismos de emergencia y control para garantizar la seguridad y determinar las causas del hecho, asimismo como las acciones legales que se tomaran en consecuencia", comunicaron finalmente.

Por otro lado, confirmaron a MDZ desde la comuna que evalúan iniciar acciones contra la empresa para determinar las causas del hecho.

Las autoridades se encuentran haciendo las pericias pertinentes para determinar las responsabilidades.