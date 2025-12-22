Se derrumbó el techo de una obra en el polideportivo Giol y hay siete personas heridas

El hecho se registró este lunes por la tarde en una obra dentro del polideportivo Giol. Cómo se encuentran las personas.

El techo que se derrumbó en Maipú.

El derrumbe de un techo metálico dejó un saldo de siete personas heridas en una obra en construcción en el departamento de Maipú. El hecho se produjo este lunes cerca de las 16.43 en el polideportivo Giol, ubicado en la intersección de calle Maza y Soberanía de Gutiérrez.

Se derrumbó el techo en una obra en Maipú Se derrumbó el techo en una obra en Maipú Distintos llamados a la línea de emergencias 911 dieron cuenta del hecho y hasta el lugar se desplazó personal policial junto a Bomberos Voluntarios de Maipú y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Todos trabajaron en la asistencia de los heridos y en el aseguramiento del sector.

Según la información preliminar del Ministerio de Seguridad, fueron siete las personas heridas, la más grave sería un hombre que presenta una fractura en uno de sus brazos, sin riesgo vital. El resto de los heridos sufrió lesiones de menor consideración.

Las actuaciones continúan para determinar las causas del derrumbe y confirmar las responsabilidades correspondientes.