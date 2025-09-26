El candidato de La Libertad Avanza que no participará de un clásico debate y generó polémicas

El candidato de La Libertad Avanza Alejandro Fargosi, no participará del debate en TN y en la oposición lo acusaron de “fugarse” de la discusión política.

El clásico debate de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el programa A Dos Voces (TN) para el 8 de octubre, tendrá una ausencia: se trata de Alejandro Fargosi, primer postulante de La Libertad Avanza.

Entre quienes sí confirmaron su participación figuran Itaí Hagman (Fuerza Patria), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Ricardo López Murphy (Potencia), Hernán Reyes (Coalición Cívica) y Martín Lousteau (Ciudadanos Unidos).

La reacción de la oposición ante el faltazo La decisión del libertario generó fuertes críticas. Lousteau escribió en redes: “Me acaban de confirmar que @fargosi se escapó del debate al que su equipo se había comprometido hace una semana. Una pena que no quieran dar la cara para debatir todo lo que el gobierno está haciendo mal”.

Reyes, por su parte, señaló: “Confirmo mi presencia en el debate de A Dos Voces por TN. Tengo cosas para proponer. @fargosi se bajó, ojalá recapacite. La sociedad necesita debate antes que especulación y silencio”.

Hernán Reyes en X Cuenta de X @HernánLReyes