El acuerdo clave entre 18 municipios para un proyecto esperado por la construcción

Este viernes hubo humo blanco en Casa de Gobierno ya que los 18 municipios llegaron a acuerdos generales para regular de manera integral la construcción en toda la provincia. El trabajo fue encarado por la Subsecretaría de Infraestructura, teniendo en cuenta que cada municipio tiene su propio código de construcción, lo que genera a desarrolladoras y profesionales que se desempeñan en el rubro, complicaciones y mayor burocracia según el departamento en el que se encuentran.

De esta forma, se consolidó el documento surgido del trabajo de los equipos técnicos municipales que, durante los últimos dos años, elaboraron la propuesta que se discutirá en la Legislatura. El proceso busca reemplazar la actual dispersión normativa por un marco único que garantice seguridad, habitabilidad y eficiencia, unificando criterios que anteriormente variaban según la jurisdicción.

La jornada reunió a referentes de la planificación regional, entre ellos Ricardo Camps y Cintia Brucki de Guaymallén ; Eva González, José Fornés, Victoria Perlino y Fernando Bianchi por la Ciudad de Mendoza ; Darío Falcone, Paloma Guevara y Alejandro Cartofiel de Godoy Cruz ; Bruno Ferraris, Marcos Arancibia y Facundo Scelzi de Las Heras ; y Hernán Verdini junto a Emilia Japaz por Maipú .

Cabe destacar que este encuentro en el área metropolitana completó la ronda de validaciones federales realizadas semanas atrás en las regiones del Este, Sur y Valle de Uco , "garantizando un consenso territorial pleno", indicaron desde el Gobierno.

Este proceso se caracterizó por una articulación interministerial y una "retroalimentación" inmediata con las comunas, permitiendo que las decisiones se legitimen y los conflictos se ordenen desde el territorio.

En ese sentido, se rescataron las capacidades técnicas de los municipios en los procesos de aprobación de obras, integrando además aportes del Ministerio de Seguridad a través de CEMEPACI, el EPRE y AYSAM. El soporte científico y académico estuvo garantizado por la investigación de las doctoras Jimena Gómez Piovano, de la UNCUYO, y Lorena Corica, del CONICET.

Al respecto, el director de Planificación Territorial, Matías Dalla Torre, explicó que esta propuesta es el resultado de un acuerdo donde los municipios fueron los principales artífices. "El código no solo ordena la normativa vigente y da continuidad a hitos de gestiones previas, sino que ahora, tras obtener el aval técnico local, se encamina a su abordaje jurídico antes de ser remitido formalmente a la Legislatura", señaló el funcionario.

Dalla Torre enfatizó que el espíritu de la norma es el equilibrio: facilitar los procesos y desburocratizar trámites, pero garantizando estrictamente el resguardo de la seguridad pública y de todos los mendocinos.

Finalmente, la subsecretaria Marité Badui destacó que alcanzar esta fase es producto de un trabajo sistemático con instituciones como los Colegios de Arquitectos y de Agrimensura. «Mendoza logra un avance cualitativo con criterios de vanguardia, como la sostenibilidad a través del aprovechamiento de aguas grises. El desafío es que esta ley trascienda el ámbito técnico y sea apropiada por el ciudadano común, entendiendo que el Código Unificado es una herramienta de progreso que distingue a Mendoza en el contexto nacional», concluyó.