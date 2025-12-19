La Justicia rechazó un pedido de La Cámpora sobre la selección de candidatos a concejales

La Justicia , a través del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, que tiene competencia electoral , rechazó el reclamo de tres dirigentes de La Cámpora , los concejales Paloma Scalco y Juan Manuel Villalba y el dirigente peronista Nadir Yasuff , para que el Congreso del PJ que se hará este sábado 20 de diciembre no sea quien elija a los candidatos a concejales para las elecciones municipales de 6 departamentos del 22 de febrero próximo. Por lo tanto, podrá realizarse con normalidad como estaba previsto y no habrá internas como pedía el kirchnerismo.

Ante la suspensión de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), la conducción partidaria impulsó que para los comicios municipales del tercer domingo de febrero que se harán en las comunas que no anticiparon sus elecciones (San Rafael, Rivadavia, Luján de Cuyo, Maipú, La Paz y Santa Rosa), sea una mesa Ejecutiva con la venia del Congreso, que es el órgano máximo del partido, quien convalide la lista de concejales.

Los dirigentes Scalco, Villalab y Yasuff se presentaron ante la Justicia para pedir que se anule la medida por considerarla "antidemocrática" y fue rechazado su planteo.

La resolución judicial indica que : "Que la apoderada de la agrupación, Dra. Adriana Cano, contesta en tiempo y forma el traslado conferido, solicitando el rechazo de los planteos de impugnación formulados. Fundamenta su postura en la manifiesta falta de legitimación activa e interés jurídico de los presentantes, por cuanto no acreditan una lesión directa a derechos subjetivos, limitándose a expresar disconformidades políticas genéricas".

Además, agrega que: "Que tal reforma se ajusta a lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral en su Acordada Nº 37/2025, en la cual se destaca que, ante la suspensión del sistema de elecciones primarias, los partidos deben prever mecanismos internos de selección de candidatos que se ajusten a los principios del método democrático. Específicamente, el Alto Tribunal ha remarcado que los partidos políticos, en su calidad de instituciones fundamentales del sistema democrático y de la realización de la política nacional (cf. art. 38 C.N. y art. 2 de la Ley N° 23.298), deben asegurar en su funcionamiento interno el respeto a la participación de las minorías, la transparencia y la publicidad de sus procesos electorales, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de sus afiliados"

En ese sentido, sumó: " la Cámara recordó que la carta orgánica partidaria constituye la 'ley fundamental' de la agrupación (art. 21, ley 23.298) y que, ante la falta de un procedimiento uniforme como el que establecía la Ley N° 26.571, resulta indispensable que los partidos informen con claridad y antelación suficiente el régimen que regirá la selección de candidaturas, a fin de que pueda ser objeto del correspondiente control judicial de legalidad (cf. considerandos 4º y 5º de la Acordada CNE 37/2025)".

Es decir que la Justicia validó la decisión del partido de modificar la carta orgánica ante la eliminación temporaria de las primeras y escoger a una mesa con el ok del Congreso para que oficialice las listas.

Resolución Judicial Pj

Resolución Judicial Pj2

Resolución Judicial pj3

El Congreso que elegirá a los candidatos a concejales

Como fue rechazado el planteo de los tres dirigentes, el Congreso será quien de el visto bueno final a las listas que se han presentado para elegir concejales. Los intendentes fueron quienes armaron esos listados en los departamentos que conducen y se vota: San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa.

En tanto que en Rivadavia y Luján de Cuyo también impulsaron los listados. Se trata de dos comunas que están gobernadas por el partido departamental Sembrar y el PRO, respectivamente.

Como contó MDZ, la lista del peronismo en San Rafael estará liderada por Francisco Perdigues, abogado y actual auditor general del municipio. Se trata de uno de los funcionarios municipales más cercano al intendente Omar Félix.

El listado impulsado por el intendente Matías Stevanato en Maipú estará encabezado por el joven funcionario municipal Emiliano Sallei. Se trata del actual director de Promoción Deportiva de la comuna. En Santa Rosa, Flor Destéfanis eligió a Magdalena Ascurra, actual secretaria de Gobierno y presidenta del PJ del departamento como primera candidata.

La lista impulsada por el intendente Fernando Ubieta (La Paz) lleva como primer candidato a Alberto “Beto” Roza, actual secretario de Gobierno del departamento y ex funcionario y legislador provincial.