Duro revés para Milei y Sturzenegger: el Senado rechazó cinco decretos claves para la desregulación

Live Blog Post

El Senado se encamina a rechazar los decretos de Milei y Sturzenegger

En minutos, el Senado rechazará una serie de decretos de delegados que firmó el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y avaló el presidente Javier Milei. Será una amplia mayoría la que se imponga en la Cámara alta y gire el tema a la Cámara de Diputados, que deberá definir.

Se trata de los decretos 462/25, que dispuso la "transformación" del INTI e INTA; el 345/25, sobre reestructuración de organismos de cultura; el 351/25, que introdujo cambios sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/25, que estableció el cierre de Vialidad Nacional; y el DNU 340/25 sobre un nuevo régimen de la marina mercante.

El PRO, uno de los aliados más fuertes del oficialismo, también votará en contra de varios de estos. "Creo q el gobeirno nacional debe rever esta situación de lo que hizo con el INTA, tenemos que conservarlo", señaló el senador por Entre Ríos Alfredo D'Angeli (PRO). "El INTA que tiene buenos profesionales y han sido eficientes, pero no puede ser que cada dos empleados haya una camioneta", aclaró.

Por su parte, Guadalupa Tagliaferri (PRO) insistió en rechazar este decreto. La senadora por la ciudad de Buenos Aires aclaró que el récord de exportaciones agropecuarias "no fue magia". "Fue el trabajo entre del sector privado agropecuario con el INTI y el INTA, organismos que funcionan", indicó.