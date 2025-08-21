"Voten a favor de las infancias": la palabra gremial del Hospital Garrahan sobre el presupuesto

Los trabajadores del Garrahan marcharon al Congreso este jueves en medio de un paro para pedir por la aprobación de la ley de emergencia en pediatría.

Los trabajadores del Hospital Garrahan se movilizaron este jueves al Congreso de la Nación para pedir por la aprobación de la ley de emergencia en salud pediátrica que se tratará en el Senado en una sesión especial convocada para hoy. Dicha ley ya cuenta con media sanción obtenida en la Cámara de Diputados recientemente.

A la plaza del Congreso acudieron todos el equipo de salud del Hospital Garrahan, además de representantes de las distintas organizaciones que también serán tratadas en la sesión de hoy, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Vialidad Nacional y el financiamiento de las universidades públicas.

La titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, pidió en diálogo con MDZ que los senadores "voten a favor del Garrahan, voten a favor de las infancias y al derecho que tienen los niños de tener al Hospital Garrahan".

La ley de emergencia en salud pediátrica afecta directamente al presupuesto del Hospital Garrahan. Qué trata la ley en salud pediátrica que afecta al Hospital Garrahan El proyecto de ley declara por dos años la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en el sistema de residencias médicas. La medida busca garantizar el acceso equitativo y de calidad en hospitales públicos de referencia.

La iniciativa establece la asignación inmediata de recursos presupuestarios para insumos, medicamentos, vacunas y personal esencial. Además, dispone la recomposición salarial urgente para todo el personal de salud, incluidos los residentes, que no podrá ser inferior al nivel real de noviembre de 2023. Incluso se contempla la exención del pago de Ganancias en guardias, horas extras y tareas críticas.