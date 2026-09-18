Duplicaron la recompensa a $10 millones para quien aporte sobre el paradero de Jorge Julio López: su hijo apuntó contra el Estado

Veinte años pasaron desde la mañana en que Jorge Julio López salió de su casa en Los Hornos para asistir a la jornada final del juicio contra Miguel Etchecolatz . Nunca llegó. Este viernes, justo cuando se cumple el aniversario de aquella desaparición, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió duplicar la recompensa para quien aporte información sobre su paradero. El monto pasó de $5 millones a $10 millones y la medida quedó bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense .

La familia sostiene desde entonces el pedido de aparición con vida y en ese marco, Rubén López, hijo del testigo, volvió a cuestionar el modo en que las autoridades actuaron durante las primeras horas de búsqueda. Según recordó, la Policía tomó como primera posibilidad que a su padre le hubiera ocurrido algo relacionado con su exposición durante el juicio. “No lo buscaron en forma inmediata”, sostuvo, y cuestionó que no se hubieran contemplado desde el inicio todas las hipótesis .

Jorge Julio López tenía 76 años cuando desapareció y actualmente tendría 96. El hombre había salido de su vivienda en Los Hornos, en La Plata, y distintas personas lo vieron caminar por la zona. Los perros de la Policía siguieron su rastro hasta las inmediaciones de una vivienda ubicada en las calles 135, 66 y 67, donde perdieron la huella. La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Fiscal Federal de La Plata y la causa figura como “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas” . El expediente no permitió establecer qué ocurrió después de aquellos últimos rastros. Tampoco se determinó quiénes fueron los responsables de su desaparición.

Rubén López recordó que la familia tampoco pensó inicialmente que detrás del caso podía existir una relación con Etchecolatz. El hijo explicó que sus allegados creyeron que su padre podía haber sufrido un problema físico después de la tensión que le había provocado el juicio. La Policía, según su relato, siguió una línea similar y no abrió otras posibilidades con la rapidez que la familia esperaba.

El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó también respuestas al Estado nacional mediante una carta titulada “Jorge Julio López: veinte años sin verdad ni justicia”. El organismo planteó interrogantes sobre el destino de López y sobre la eventual persistencia de estructuras represivas clandestinas capaces de garantizar impunidad .

Desafiante Etchecolatz se mostró desafiante durante todo el juicio y no dio muestras de arrepentimiento. Foto: Infobae

Sin embargo, la historia de López comenzó mucho antes de aquel 18 de septiembre de 2006. El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado durante la última dictadura y permaneció detenido en distintos centros clandestinos de La Plata. Allí sufrió torturas y presenció secuestros, tormentos y asesinatos de otros detenidos. López recuperó la libertad el 25 de junio de 1979 después de permanecer detenido durante años. Décadas más tarde declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz y relató ante los jueces lo que había vivido durante su cautiverio, identificó lugares donde había estado detenido y señaló al excomisario como uno de sus torturadores.

El 18 de septiembre de 2006, mientras se desarrollaban los alegatos y la lectura del veredicto que terminó con una condena a prisión perpetua para Etchecolatz, López no llegó al tribunal. Desde ese momento, la investigación acumuló distintas hipótesis y pistas que no permitieron determinar qué ocurrió con él.

La conmemoración de la provincia

La Provincia también recordó la fecha con un acto en el Espacio para la Memoria Ex Comisaría 5ta de La Plata. La Subsecretaría de Derechos Humanos inauguró una muestra fotográfica colectiva con 28 imágenes y presentó el cortometraje “Jorge Julio López: un legado contra el olvido”.

Julio López PBA PBA

Rubén López participó del homenaje y recibió una copia de la Ley Provincial 15587, sancionada a fines de 2025. La norma estableció el 18 de septiembre como Día Provincial del Testigo en Causas de Lesa Humanidad y fijó medidas para visibilizar y proteger el papel de quienes declaran en procesos por crímenes de lesa humanidad. El reclamo familiar volvió a quedar expresado en palabras de Rubén: “Seguiré reclamando su aparición con vida”.