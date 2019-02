Duhalde a MDZ: "Si no hay una coalición, le aconsejaría a la gente que no vote"

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, aseguró que si en el país no se lograr un gobierno formado por una coalición, lo que viene "puede ser aún peor" que la crisis que se está viviendo en medio de la administración de Mauricio Macri.

En conversación con MDZ Radio, el exmandatario dijo que "los gobiernos de un solo partido ya no pueden gobernar" y lo que se necesita es una coalición. En ese sentido, dijo que espera Roberto Lavagna pueda ser candidato de un grupo de partidos, pero recalcó que sería el primero que le "desaconsejaría" al exministro ser candidato de un solo partido.

​"Es muy riesgoso ser candidato de un partido y por la crisis que atravesamos necesitamos coaliciones", dijo Duhalde.

En ese mismo sentido, aseguró que "hacer política cada uno puede hacer la que quiera, pero para gobernar tenemos que estar todos juntos".

Consultado por lo que haría con su voto en caso de que no se den las coaliciones a las que está apuntando, el expresidente dijo directamente que "no votaría".

​"Yo le aconsejaría a la gente que no vote, porque sería ir a estar peor de lo que estamos hoy. No se puede gobernar en minorías parlamentarias. No hay a quién votar si no hay una coalición", apuntó.

"Sin tener una estructura que pueda gobernador y administrar vamos a ir cada vez peor", recalcó Duhalde.

