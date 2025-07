Dos referentes de las Fuerzas del Cielo cruzaron a Sebastián Pareja y arde la interna libertaria: "Lealtad no es obsecuencia"

La interna libertaria no tiene paz, tras el cierre de listas en las elecciones bonaerenses. Luego de que La Libertad Avanza definiera los candidatos y no contemple a casi ningún miembro de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación que conduce el asesor Santiago Caputo , se multiplicaron las críticas dentro del partido oficialista, al punto que debió intervenir Karina Milei .

"Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, sentenció “el Jefe”.

"Las Fuerzas del Cielo" le respondieron a Sebastián Pareja

La respuesta del otro bando oficial no tardó en llegar, siempre en su hábitat natural: las redes sociales. Esteban Glavinich, conocido en X como TraductorTeAma y referente de la tropa digital de Santiago Caputo, opinó: “Hay que escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día para neutralizar los ataques. Yo, personalmente, que soy un outsider, siento que no les puedo fallar. El Iron Dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada. Lealtad no es obsecuencia”.