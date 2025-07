Rompió el silencio Karina Milei tras la interna libertaria en la Provincia: "La lealtad no es una opción"

En este mensaje que difundió en su cuenta de X, la secretaria general de Presidencia expresó: "Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo".

Tras esto, indicó que "La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa".