Dos excolaboradores de Manuel Adorni se presentaron en Tribunales y podrían complicarlo en la causa por enriquecimiento ilícito

La causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Luis Aluju y Gisela Kocsis , dos excolaboradores del funcionario que fueron convocados por el fiscal federal Gerardo Pollicita .

Ambos prestaron testimonio en el marco de una investigación que busca esclarecer una serie de compras realizadas con tarjetas de crédito que no pertenecían a Adorni y que, según la hipótesis judicial, habrían sido utilizadas para adquirir bienes destinados a equipar una vivienda ubicada en el country Indio Cua .

La pesquisa se centra en determinar si existió un mecanismo para ocultar gastos personales mediante la utilización de medios de pago pertenecientes a colaboradores del entonces funcionario.

En ese contexto, Luis Aluju quedó bajo la lupa por el uso de sus tarjetas para la compra de dos proyectores de alta gama destinados al entretenimiento, mientras que Gisela Kocsis figura como la titular de una factura correspondiente a la adquisición de camas, colchones, sábanas y otros artículos de blanquería utilizados para equipar la propiedad.

Los investigadores intentan establecer quién abonó finalmente esas compras y si los bienes fueron efectivamente destinados al patrimonio personal de Adorni.

Las compras que complican al exjefe de Gabinete

Entre las operaciones analizadas aparecen distintos productos de elevado valor económico. En el caso de Aluju, las compras incluyen artefactos vinculados al mundo gamer, mientras que Kocsis quedó relacionada con una importante adquisición de mobiliario y elementos para el dormitorio.

Todos esos artículos habrían tenido como destino la casa que Adorni posee en el country Indio Cua, una propiedad que también es objeto de otras medidas de prueba dentro del expediente.

La investigación continúa

Las declaraciones de ambos excolaboradores forman parte de una serie de testimonios impulsados por la fiscalía para reconstruir el origen de los fondos utilizados en las distintas operaciones y determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar el verdadero comprador.

La causa permanece en plena etapa de producción de pruebas y el fiscal continúa reuniendo documentación, testimonios y registros comerciales para establecer si las compras realizadas con tarjetas de terceros constituyeron una maniobra compatible con el delito de enriquecimiento ilícito que se investiga sobre el exjefe de Gabinete.