Dólar blue: piden que las dos causas por el "rulo financiero" se tramiten por separado

El Fiscal General ante la Cámara Federal porteña, José Luis Aguero Iturbe, respaldó la postura de la magistrada María Romilda Servini de mantener por separado dos expedientes donde se analizan presuntas operaciones irregulares para acceder a dólares oficiales y volcarlos al mercado paralelo.

Se trata de una disputa de competencia que enfrenta a la jueza Servini con su par de Comodoro Py, Ariel Lijo. Este último pidió que el expediente que instruye la magistrada fuera remitido a su despacho para ser investigado en conjunto con una causa que indaga la posible participación de financistas, casas de cambio y funcionarios del Banco Central en maniobras destinadas a obtener dólares al tipo de cambio oficial y luego comercializarlos en el mercado informal.

Servini rechazó el planteo al considerar que ambas causas tienen objetos procesales diferentes y que la coincidencia de algunos investigados no alcanza para justificar una unificación.

Esa posición fue respaldada ahora por Agüero Iturbe, quien consideró que todavía no existen pruebas suficientes para concluir que ambas causas responden a una misma organización, pese a que comparten algunos protagonistas y maniobras similares.

Entre los nombres que aparecen mencionados figuran el ex de Jessica Cirio, Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, además de funcionarios del Banco Central que tenían responsabilidades de supervisión sobre entidades cambiarias.

Martín Migueles está siendo investigado y dieron a conocer sus bienes. Archivo / MDZ.

Según la hipótesis bajo análisis, distintas casas de cambio habrían obtenido dólares al valor oficial para luego derivarlos al circuito informal, aprovechando la brecha cambiaria. Los investigadores también buscan determinar si existió connivencia o falta de controles por parte de funcionarios encargados de fiscalizar esas operaciones.

La causa incluye además un capítulo vinculado al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). La sospecha es que pudo haber funcionado un circuito paralelo de intermediación para agilizar autorizaciones de importación a cambio de pagos indebidos.

El hallazgo de chats, audios y otros elementos incorporados al expediente dio lugar a nuevas líneas de investigación sobre posibles vínculos entre empresarios y funcionarios de distintos organismos estatales.

Por otro lado, el expediente que tramita ante el juzgado de Servini se concentra en una presunta estructura financiera que habría utilizado casas de cambio y entidades bancarias para canalizar enormes volúmenes de dinero hacia la compra de divisas oficiales. La investigación sostiene que las operaciones habrían incluido simulaciones de transacciones cambiarias, movimientos de fondos sin respaldo suficiente y posteriores retiros de dólares en efectivo que dificultaban la trazabilidad de las divisas.

La justicia estima que el perjuicio potencial para el Estado habría alcanzado al menos 607 millones de dólares. El cálculo surge de las extracciones de efectivo que habrían terminado alimentando el mercado paralelo.

El fiscal Agüero Iturbe también destacó que la causa de Lijo incorpora la investigación sobre las SIRA, un aspecto que no aparece con igual alcance en el expediente de Servini. Ahora será la Sala II de la Cámara Federal Porteña quien dirima si los expedientes deben tramitar juntos o por separado.