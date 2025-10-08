Presenta:
Diputados (2)
En Vivo

Diputados: reforma de DNU, investigación a Espert y fecha para el Presupuesto e interpelar a Caputo

En una maratónica sesión, Diputados aprobó la reforma de los DNU, autorizó investigar a Espert y fijó fecha para debatir el Presupuesto e interpelar a Caputo.

MDZ Política

Tras la votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la Cámara baja autorizó la solicitud del juez Mirabelli para recabar evidencia y registrar bienes de José Luis Espert, quien cuenta con fueros como legislador, en relación con el pago del empresario Fred Machado, señalado por narcotráfico en Estados Unidos. Además, se dio luz verde a un pedido de interpelación a Luis Caputo para que brinde detalles sobre las negociaciones con Washington. La citación quedó fijada para el próximo miércoles.

Con 140 votos afirmativos y 80 negativos, la Cámara de Diputados sancionó un cambio en el uso de los DNU. Además, tuvo lugar el debate sobre el concurso público de antecedentes para cubrir la Defensoría, la Cámara de Diputados aprobó la terna compuesta por María Paz Bertero, Eduardo Robledo y Héctor Vito.

Live Blog Post

Diputados aprobó un pedido de interpelación a Luis Caputo

Con 131 votos afirmativos, la Cámara de Diputados avaló un pedido de interpelación al ministro de Economía, quien deberá presentarse en el recinto para brindar explicaciones sobre “las eventuales gestiones que el Gobierno estaría realizando para obtener un respaldo financiero de los Estados Unidos”. La cita fue programada para el miércoles 15 de octubre.

Live Blog Post

Se aprobó el emplazamiento para debatir el Presupuesto

A propuesta del diputado Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal, la Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento del cuerpo para debatir la Ley de Presupuesto. En principio, la sesión fue convocada para el 4 de noviembre, aunque podría postergarse hasta las dos semanas siguientes para continuar el tratamiento.

Live Blog Post

Tratamiento del Presupuesto 2026

Sin lograr quórum para tratar el proyecto de Presupuesto 2026, el presidente del bloque de Unión por la Patria cuestionó si el oficialismo realmente desea aprobar el cálculo de gastos y recursos para el próximo año. “Que digan si hay voluntad o no de que Argentina cuente con Ley de Presupuesto”, señaló.

“Nuestro objetivo es que exista una ley de presupuesto, y para eso es necesario un camino definido que permita obtener dictamen. Resulta insólito que el mismo bloque que respalda al Presidente y presentó el expediente el 15 de septiembre ahora no quiera tomar la decisión necesaria para asegurar un tratamiento adecuado de la ley”, añadió.

Live Blog Post

Colocaron una faja de seguridad en el despacho de Espert

Faja de seguridad Espert
Live Blog Post

La Cámara de Diputados aprobó el pedido de oficio judicial

Tras un tenso debate, el cuerpo aprobó con 215 votos la moción presentada por la diputada Mónica Frade, que autoriza al juez Lino Mirabelli a ejecutar el oficio mediante el cual solicita acceder al Congreso para recopilar “las pruebas que considere pertinentes” en la investigación que involucra al diputado José Luis Espert.

Votación sobre allanamiento a Espert
Live Blog Post

Debate tras el oficio judicial

La recepción de un oficio judicial relacionado con la investigación al diputado José Luis Espert, que solicita acceso al Congreso, desató un cruce entre las distintas bancadas.

Mientras Martín Soria solicitó que se “sellen” las oficinas del legislador para proteger posibles pruebas, desde el Frente de Izquierda pidieron directamente la expulsión de Espert de la Cámara.

Live Blog Post

La Justicia le pidió acceso al Congreso por la causa Espert

El secretario parlamentario, Adrián Pagán, confirmó este martes por la noche que “ingresó por mesa de entradas un oficio judicial” proveniente del Juzgado Federal de San Isidro, encargado de investigar las actividades financieras del diputado José Luis Espert. El legislador fue mencionado en operaciones vinculadas al empresario Fred Machado, quien enfrenta una causa en Texas por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.

Aunque Pagán evitó precisar el alcance de la medida dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli, la recepción del oficio generó debate en el recinto, luego de que el diputado Martín Soria solicitara mayores detalles sobre el pedido judicial.

Live Blog Post

La Cámara de Diputados sancionó una modificación de la ley de DNU

Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados sancionó un cambio en el uso de los DNU. En la votación en particular se rechazó el artículo 3 del proyecto. Ahora debe volver al Senado de la Nación, que como cámara de origen tiene la posibilidad de aceptar esta modificación o de rechazarla. Pero la ley ya quedó sancionada por el Congreso.

Live Blog Post

La oposición necesita una mayoría especial para sancionar la ley que modifica los DNU

Al tratarse de una normativa que modifica actos del Poder Ejecuto, la modificación de la ley de DNU, sancionada en 2006, necesita la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Es decir, 129 votos afirmativos. Se trata de un número más exigente que la mayoría simple, que exige un voto positivo más que uno negativo. Pero tampoco es tan exigente como la mayoría de dos tercios.

Para el oficialismo, se trata de una oportunidad de revertir la racha negativa de derrotas parlamentarias que atraviesa hace varios meses en el Congreso.

Live Blog Post

La UCR, nuevamente dividida para la votación

El bloque de la UCR votará dividido la modificación de la ley 26.122. La bancada que preside Rodrigo De Loredo no unificó posturas en su reunión de bloque y tendrá algunos votos a favor, otros en contra y otras abstenciones.

"La oposición trae una reglamentación de los DNU en términos teóricos muy positiva y necesaria, pero que intenta aplicarla en tiempo récord a uno de los gobiernos mas débiles en su representación democrática lo que no le aplicó a sus propios gobiernos, que encima tenían mayoría parlamentaria", señaló De Loredo.

Así no dejó en claro qué votará el presidente del bloque UCR, que en diciembre deja su bancada. A la hora de detallas sus propuestas, indicó que buscan mejorar "esta reglamentación institucional pero que sea aplicable recién a partir del 10 de diciembre de 2027". "Los argentinos de vuelta con dos opciones: o se desestabiliza un gobierno o se continúa con vetocracia y DNU", sostuvo.

Distinto fue el caso de Julio Cobos, que dejó entrever que votará a favor. "Hemos lanzado puentes para dar a este Gobierno las mismas posibilidades que se le dieron a otros presidentes, con lo cual propusimos que la nueva ley se aplique a partir del final del mandato del actual Presidente", afirmó.

Live Blog Post

Cambios en la ley de DNU: por qué la oposición complica el Gobierno

La Cámara de Diputados se encamina a sancionar una modificación a la ley 26.122, que regula el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La primera normativa fue sancionada en 2006, impulsada por Néstor Kirchner. Con la actual legislación, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de firmar DNUs que solo pierden vigencia si son rechazados por ambas cámaras. Algo que muy rara vez ocurre.

Sin embargo, la oposición quiere dar vuelta esto y dotar de mayor poder al Congreso de la Nación. De aprobarse el proyecto opositor, bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto; asimismo, todo DNU tendrá 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación en el Congreso; caso contrario, perderá su efecto jurídico.

La propuesta establece que, en caso de que un DNU o una delegación legislativa sean rechazados, el Poder Ejecutivo no podrá emitir otro sobre el mismo tema en ese período parlamentario.

Diputados (1)
Live Blog Post

Martín Menem desmintió las supuestas amenazas

En medio de la sesión en Diputados, Martín Menem dejó el estrado de la presidencia y se dirigió al Salón Pasos Perdidos para desmentir las acusaciones de Facundo Manes, frente a la prensa acreditada.

"Vuelve a faltar a la verdad, una vez más", comenzó Menem. "Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque ya sabemos de quién estamos hablando", remarcó el presidente de la Cámara baja, que no contestó preguntas.

Live Blog Post

José Luis Espert pidió licencia en Diputados

En medio del escándalo por su relación con Fred Machado, José Luis Espert (La Libertad Avanza) presentó un pedido de licencia en la Cámara de Diputados, tal como era de esperar y como y anticipó MDZ en su artículo de ayer. La carta a las manos de Martín Menen un rato después del mediodía.

"Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año", indicó Espert en el breve texto que presentó este miércoles con la sesión ya comenzada.

Un grupo de diputados estaba dispuesto a pedir que expulsaran a Espert. Pero con la licencia que presentó Espert, todo quedó en la nada.

Diputados (3)
Live Blog Post

Facundo Manes denunció aprietes y amenazas de Martín Menem

Facundo Manes denunció que recibió una serie de amenazas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la previa de la sesión. El diputado de Democracia para Siempre relató: "Me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso".

"Literalmente me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'", sumó el legisladores y remarcó: "Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina".

Luego de este episodio, trascendió un video del encuentro en el que se ve a Menem hablándole al oído a Manes. En todo momento, parece una conversación amistoso. Sin embargo, no se escucha lo que conversan.

Live Blog Post

Empezó la sesión para modificar la ley de DNU y darle un nuevo golpe a Javier Milei

Con 130 diputados presentes, la oposición juntó el quórum para iniciar la sesión. El primer tema en tratar será la modificación de la ley que regula los DNU. Si se sanciona esta modificación, que ya fue aprobada por el Senado, el Congreso dejaría a Milei si una de sus armas más improtantes.

La ley vigente establece que, con la aprobación de una sola cámara del Congreso, el decreto se mantendrá vigente y conservará sus efectos jurídicos. Es por eso que se necesita el rechazo de ambas cámaras para poder voltear los decretos.

De aprobarse el proyecto opositor, bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto; asimismo, todo DNU tendrá 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación en el Congreso; caso contrario, perderá su efecto jurídico.

La propuesta establece que, en caso de que un DNU o una delegación legislativa sean rechazados, el Poder Ejecutivo no podrá emitir otro sobre el mismo tema en ese período parlamentario.

Noticia en desarrollo...

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos