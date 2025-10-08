Diputados: la oposición busca avanzar con una sesión clave y preocupa al Gobierno

La reforma a la Ley de DNU y las interpelaciones a funcionarios generan alarma en el Gobierno, que intentará quebrar el quórum en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados debatirá una batería de temas para poner en jaque al Gobierno.

En plena campaña electoral y con una atmósfera tensa por la situación judicial de José Luis Espert, ahora imputado, la oposición en la Cámara de Diputados buscará avanzar este miércoles con una sesión cargada de proyectos que generan preocupación en el Gobierno.

El temario previsto incluye alrededor de veinte iniciativas, pero la que más inquieta al Ejecutivo es la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya cuenta con media sanción del Senado y podría limitar el poder de Javier Milei si se convierte en ley.

Por aplastante mayoría, Diputados rechazó los vetos al Garrahan y universidades N/A El temario en Diputados Además, la oposición pretende aprobar pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, tras la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También busca emplazar a comisiones para avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por presunto incumplimiento de la Ley de Discapacidad.

El Ejecutivo ya intentó frenar sesiones anteriores impidiendo el quórum y, aunque en esta oportunidad confiaban en tener mayores chances —dado que no hay proyectos con alto consenso social como los de jubilaciones o universidades—, al cierre del martes se mantenía la incertidumbre en Casa Rosada.

el-presidente-javier-milei-busca-aquietar-las-aguas-el-plano-financiero-ahora-logro-una-cierta-mejora-el-riesgo-pais-partir-la-suspension-las-retenciones-pero-ahora-va-mas Presidente Javier Milei. Archivo MDZ Del otro lado, la oposición se muestra optimista, ya que podrían reunir quórum con el apoyo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y los cuatro diputados del nuevo bloque libertario Coherencia, que se apartó de La Libertad Avanza.