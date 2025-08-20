Diputados arranca una maratónica sesión: la oposición confía en salvar la ley de discapacidad
La oposición lleva la agenda de temas y el oficialismo quiere defender los vetos de Milei.
La Cámara de Diputados logró el quórum para dar inicio a una tensa jornada parlamentaria, donde los bloques de la oposición confían en que podrán rechazar los vetos a la emergencia en discapacidad y, quizás, jubilaciones. En el oficialismo estiran las negociaciones para, al menos, poder defender el rechazo a la última de estas leyes, sancionadas el 10 de julio.
Con la presencia de 136 diputados, entre ellos los bloques clave provinciales: cordobeses, misioneros y salteños, se da inicio a una sesión especial cargada de proyectos clave en pleno año electoral.
La sesión de este miércoles, además, será la primera luego del cierre de listas que dejó a varios diputados heridos, un clima que envalentona a los opositores para pasarle facturas a la Casa Rosada por las promesas incumplidas y la falta de acuerdos. El Gobierno sabe que le espera una dura jornada, pero con la diferencia de que esta vez al menos se aseguran la victoria con el veto a la moratoria previsional, que difícilmente obtenga los dos tercios que necesita para hacer caer su veto.