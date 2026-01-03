"Dios, qué tibio": el duro cruce de Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta tras su posteo sobre la captura de Nicolás Maduro

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) salió al cruce del legislador porteño por el operativo norteamericano y lo acusó de “tibio” y de coincidir con “el kirchnerismo”.

El exjefe de Gobierno porteño se expresó sobre Venezuela en redes sociales y señaló que ese país “sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio y cometió todo tipo de crímenes”.

“Maduro es un dictador sanguinario. Y es muy bueno para los venezolanos que no esté más. Hay, sin embargo, un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso", señaló.

"Aun frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos. La salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya”, reclamó Rodríguez Larreta en su cuenta de X.

El cruce de Bullrich y Rodríguez Larreta El cruce de Bullrich y Rodríguez Larreta

Acto seguido, la exministra de Seguridad le comentó dicho posteo: “Dios, qué tibio. ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”. El exalcalde le respondió con una foto de la senadora en su época como dirigente del PJ.

En ese sentido, Bullrich también criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que condenó la incursión militar: “Che Kicillof, es fácil ser pro dictaduras y defender regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos cuando se vive cómodo en un país libre y democrático. Acá elegimos otra cosa: libertad, orden, ley y defensa de los derechos de todos. Con las dictaduras no hay matices. Nunca”.

A su vez, la exfuncionaria reclamó nuevamente la liberación del gendarme argentino, Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido ilegalmente en Caracas desde comienzos de diciembre del 2024.