Diego Santilli sigue buscando acuerdos con los gobernadores para el Presupuesto 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli , continuará este jueves su agenda de encuentros con mandatarios provinciales en el marco de la búsqueda de acuerdos políticos para la aprobación del Presupuesto 2026 .

En esta oportunidad, recibirá en la Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, considerado por el oficialismo como uno de sus “aliados” en el Congreso.

Santilli seguirá su gira federal con una serie de reuniones programadas. El viernes viajará a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, mientras que el sábado hará lo propio en Neuquén con Rolando Figueroa.

Además del tratamiento del Presupuesto, los encuentros incluyen la discusión sobre las reformas estructurales que impulsa el Javier Milei, entre ellas la laboral, la impositiva y la del Código Penal, consideradas claves para la segunda etapa del programa económico del Gobierno.

El ciclo de reuniones con los mandatarios provinciales comenzó la semana pasada con las visitas de Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y continuó con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes también se mostraron dispuestos a colaborar en la búsqueda de consensos legislativos.

La reunión de Diego Santilli con Rogelio Frigerio

Diego Santilli junto a Rogelio Frigerio

El encuentro con Sáenz se dará luego del encuentro que Santilli mantuvo este miércoles en Entre Ríos con el gobernador Rogelio Frigerio, donde dialogaron sobre los principales puntos del proyecto de gastos e inversiones que el Gobierno busca aprobar antes de fin de año.

"Hoy recibimos en Entre Ríos al ministro del Interior, @diegosantilli, en su primera visita oficial al interior del país. Repasamos los temas vinculados con nuestra provincia en los que venimos trabajando junto al Gobierno Nacional, y conversamos sobre los grandes desafíos que tiene la Argentina: sancionar un presupuesto con equilibrio fiscal y mirada federal, avanzar con una reforma impositiva, la modernización laboral y la actualización del Código Penal.", manifestó el mandatario entrerriano en X luego del encuentro con Santilli.