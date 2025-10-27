Diego Santilli se emocionó tras la victoria en PBA: "Fue como escalar el Himalaya en musculosa"

El diputado nacional electo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires , Diego Santilli , se mostró emocionado al analizar la remontada electoral que protagonizó el espacio libertario, que logró revertir una desventaja de casi 14 puntos respecto de la elección del 7 de septiembre.

“Nos tocó agarrar una campaña en un momento difícil, duro”, expresó Santilli en diálogo con el periodista Pablo Rossi por A24 , al celebrar la victoria bonaerense del oficialismo nacional. Sorprendido por los resultados, reconoció: “ Yo no lo creía... ganar en lugares imposibles de ganar ”.

Con humor, recordó la promesa que había hecho durante la campaña: “La palabra es algo importante para los argentinos, estoy pidiendo clemencia”, dijo entre risas, aludiendo a su compromiso de raparse si ganaba en el territorio bonaerense.

Sobre el desafío que implicó esta elección, Santilli graficó: “Lo describí como escalar el Himalaya en musculosa, en ojotas ”, y destacó que desde su espacio “habíamos trazado el objetivo de descontar en la Provincia”. Explicó que el propósito inicial era “descontar un dígito”, pero que la diferencia de partida “eran casi 14 puntos”.

En ese sentido, consideró que la campaña se vio afectada por la denuncia que involucró a José Luis Espert con el narcotráfico, lo que derivó en su renuncia. “Más que todo lo que pasó, retrasó la campaña”, admitió. Tras la salida de Espert, Santilli ocupó su lugar en la lista, aunque la Justicia Electoral no permitió reimprimir las boletas únicas de papel, por lo que su nombre no figuró en ellas. “Tampoco en los afiches. Fuimos a las escuelas y no estaban en todas. ¿Es necesario tanto?”, cuestionó.

Aun así, valoró el nuevo sistema de votación: “Cosas que no se pueden creer. Por eso está bueno que haya habido boleta única papel”, afirmó, celebrando la transparencia del proceso. Respecto al acompañamiento de los bonaerenses en las urnas, Santilli sostuvo que el mensaje fue claro: “No queremos volver para atrás”.

Diego Santilli: “El triunfo es del Presidente”

El dirigente libertario atribuyó el resultado a Javier Milei. “El triunfo es del Presidente”, afirmó, y agregó: “Estoy muy agradecido al Presidente y a Karina (Milei)”. Contó además que el mandatario lo había convocado un domingo a Olivos para repasar el contexto del país. “Repasamos un poco de todo: de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos”, detalló.

“Ese fue mi discurso toda la campaña. Fuimos el único espacio que hizo tres propuestas claras y contundentes”, subrayó Santilli, quien también reflexionó sobre el aprendizaje tras la derrota del 7 de septiembre: “Septiembre nos dio una enseñanza enorme. Aprendemos de los errores, de los golpes”.

El candidato destacó que el Presidente “hizo promesas y las cumplió”, y señaló que el nuevo rumbo del oficialismo se resume en las palabras del propio Milei: “Sumar y ampliar”. Frente a los elogios recibidos por haber revertido el resultado en Buenos Aires, Santilli reconoció: “Siento emoción por las palabras de Milei”.

“No es un cheque en blanco”

Al analizar el voto de los bonaerenses, el candidato de LLA remarcó que el acompañamiento “no es un cheque en blanco” y que la sociedad exige resultados concretos. “Hay que ir para adelante. Necesitamos tener más trabajadores formales, necesitamos bajar los impuestos. Es la única manera de crecer por 20 o 30 años”, aseguró.

Finalmente, dejó abierta su intención de competir por la gobernación bonaerense en 2027. “Me apasionan los temas de fondo de la Provincia”, afirmó.