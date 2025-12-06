Diego Santilli chicaneó al peronismo con una foto, tras la llegada de los F-16: "De llamas metralletas a aviones de combate"

En el marco de la llegada de los aviones F-16 , el ministro del Interior, Diego Santilli , celebró la adquisición del equipamiento militar y buscó chicanear al peronismo, con el afán de querer contrastar entre las gestiones en materia de defensa.

Mediante un posteo en su cuenta de X, el funcionario dijo: "Pasamos de incorporar ‘LLAMAS METRALLETAS’ durante el kirchnerismo a incorporar F-16 con el Presidente @JMilei. Eso es proteger la soberanía argentina".

Santilli compartió una imagen viral de una llama equipada con un arma y una foto del presidente Javier Milei dentro de la cabina de uno de los cazas para diferenciar a los gobiernos. "Gran trabajo Luis Petri", escribió el ministro en alusión al mendocino saliente titular de Defensa.

Los dichos de Santilli se contextualizan en los duros cuestionamientos del mandatario al peronismo, en su acto realizado en Río Cuarto, Córdoba. "Se llenaron la boca hablando de soberanismo por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso, desfinanciaron a nuestras fuerzas armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político. Si nos remitimos a los de ellos, soberanía para ellos significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina, y eso tan solo porque no tienen una visión económica consistente, productiva y capaz de crear el futuro que todos los argentinos necesitan", señaló.

"Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía. Según nuestra mirada, cualquier país que pretenda desarrollarse de forma sostenida tiene que poder hacerse respetar en el concierto de las naciones", recalcó.

Para qué se usaban esas llamas de la foto

Las llamas que se viralizaron se utilizaron desde 2020, cuando el gobierno de Jujuy le entregó 20 llamas al Ejército Argentino para que amplíe su capacidad de logística y facilite sus actividades en la altura.

Se especificó que los animales, originarios del departamento de Yavi, iban a ser usados por el Grupo de Artillería 5 en tareas de movimientos operacionales por zonas de alta montaña de la provincia norteña.

Estos ejemplares pueden moverse por lugares de difícil acceso, en geografías muy accidentadas, con caminos rocosos, estrechos o empinados y sitios que pueden ser operados por narcotraficantes.