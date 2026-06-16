Diego Santilli aceleró la rosca con gobernadores en Casa Rosada para enterrar las PASO en el Congreso

Con la mira puesta en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli , desplegó este martes una ronda de reuniones en la Casa Rosada con gobernadores de distintos signos políticos.

El objetivo es tejer una agenda común con las provincias y sumar respaldos a las reformas que impulsa el Gobierno, con la reforma electoral y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a la cabeza de las prioridades del funcionario de Javier Milei.

El primero en pasar por Balcarce 50 fue el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego (PRO). Con él, Santilli repasó distintas iniciativas ligadas al desarrollo provincial y analizó el escenario legislativo nacional.

De acuerdo con fuentes oficiales, ambos coincidieron en la necesidad de avanzar con la reforma electoral y subrayaron la importancia de conseguir en el Parlamento la luz verde para eliminar las PASO nacionales.

Más tarde, Santilli recibió al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella (PJ), que llegó acompañado por el jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, y el diputado nacional Paulo Tita.

Fue el primer encuentro entre dos dirigentes de espacios enfrentados. Allí repasaron los temas centrales de la agenda compartida entre la Nación y la provincia y analizaron distintas iniciativas legislativas del Ejecutivo.

Entre ellas volvió a destacarse la reforma electoral, uno de los proyectos que la Casa Rosada considera prioritarios para el próximo período legislativo. Según trascendió, las partes coincidieron en la necesidad de construir consensos que permitan avanzar con el texto en el Congreso, pese a las distancias partidarias.

La estrategia del "Colo" con las provincias

Las reuniones forman parte de la estrategia de diálogo que viene desplegando la Casa Rosada —y, en particular, el jefe de la cartera de Interior— con los mandatarios provinciales, con un doble propósito: consolidar apoyos parlamentarios para las reformas y coordinar proyectos de infraestructura, inversiones y desarrollo económico en los distintos distritos.

Al mediodía, el turno fue para Leandro Zdero, gobernador de Chaco y aliado electoral del oficialismo nacional, que también pasó por Balcarce 50 para repasar la agenda con "el Colo" y respaldar el fin de las primarias.