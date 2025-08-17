Diego Lagomarsino estalló contra un periodista que lo acusó de asesinar a Nisman: "Te voy a hacer un juicio"

El periodista Martín Virgini acusó a Diego Lagomarsino de haber asesinado a Alberto Nisman y el perito informático amenazó con abandonar el programa.

La bronca de Diego Lagomarsino El perito informático Diego Lagomarsino, investigado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, vivió un momento de alta tensión durante una entrevista en el programa de streaming "Hola Mandriles". El cruce se dio con el periodista Martín Virgini, quien lo acusó directamente de haber matado a Nisman.

La discusión comenzó cuando Lagomarsino bromeó con la frase "tengo un fan", a lo que Virgini respondió de forma contundente: "No, no, fan de asesinos no soy". Visiblemente sorprendido y enojado, Lagomarsino reaccionó: "¿Yo soy un asesino? ¿Vos me dijiste asesino? No, me voy. No, pelot... no”.

Cuando el periodista lo instó a "defenderse", Lagomarsino se amparó en la falta de una condena judicial: "Ni la Justicia dice eso", afirmó. A continuación, advirtió a Virgini que grabaría el video y lo demandaría por haberlo acusado de un presunto falso delito: "Te voy a hacer un juicio". A pesar del tenso momento, la entrevista continuó.