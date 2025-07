Tras citar a 90 militares, Milani apuntó contra el fiscal de la causa Nisman: "Es un impresentable, espero que me llame"

Para el exmilitar, “es una farsa y un circo” las citaciones de Eduardo Taiano y lo desafío al decir que espera que a él también lo llamen: “Cuando termine esta farsa y este circo, espero que me llamen. No hay nadie en el sistema de Inteligencia, hay gente que ni siquiera conocía a Nisman”.

Milani sostuvo este sábado que "no hay hipótesis, no hay línea de argumentación, no hay indicios, no hay absolutamente nada de que personal de Inteligencia haya tenido algo que ver".

"No hay nada, todo fabricado por Taiano y los fiscales y asesores que tienen ahí, que le está pagando el Estado argentino. Caraduras y mentirosos", cerró.

El origen de la citación

Entre los citados también figuran civiles que se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI), y que habrían mantenido comunicaciones relevantes en las horas previas y posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman el 18 de enero de 2015, en su departamento de Puerto Madero.

Taiano sospecha que la muerte del fiscal se produjo en el marco de una disputa entre facciones enfrentadas dentro de los servicios de inteligencia. Los dos grupos principales habrían estado liderados por Antonio “Jaime” Stiuso y Fernando Pocino, ambos exfuncionarios de la exSIDE.

Aquel domingo por la mañana, cuando aún no se conocía el fallecimiento, se detectaron múltiples comunicaciones entre agentes, funcionarios y militares.

Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a varios de sus funcionarios por encubrimiento en la causa AMIA, a raíz de la firma del memorándum con Irán. Cuatro días después de esa presentación, apareció muerto con un disparo en la cabeza. Según la Cámara Federal, se trató de un homicidio.