Diego Guelar: "Puede ocurrir que Argentina envíe un contingente a Medio Oriente"

El exdiplomático habló en Mar del Plata sobre sus impresiones acerca de la relación con los Estados Unidos y el posicionamiento argentino en el mundo.

Diego Guelar dijo presente en los pasillos del Hotel Sheraton Mar del Plata, donde se lleva a cabo el 61° Coloquio IDEA. Con su característico bastón reposando en su antebrazo afirma que para él "no existe el off" y se dispone a hablar abiertamente de todo lo ocurrido en las últimas horas en Washington, los entramados de la política local y la posibilidad de que Argentina envíe tropas a Medio Oriente.

¿Sabía Trump que este año no hay elecciones presidenciales? En la Casa Blanca Trump no solo desató la polémica con sus dichos sobre las elecciones argentinas, sino que también dejó las puertas abiertas a un estampido en el mercado financiero contra el gobierno. Guelar, exembajador en los Estados Unidos, afirmó que Trump no tenía por qué saber si las elecciones del 26 de octubre son legislativas o presidenciales.

"Él dijo que voten a La Libertad Avanza, el mensaje fue clarísimo. Y si no, no ayuda más a la Argentina (...) me parece horrible como mensaje", aclaró Guelar, Para el político argentino no había necesidad de una amenaza en un mensaje del cual "tenemos que estar muy agradecidos".

TRUMP SOBRE RESULTADO ELECTORAL Los dichos de Trump que trajeron el pánico a los mercados. Fuente: Casa Blanca. En cuanto a la alrededor del canciller Werthein, opinó que "no se tiene que ir el canciller, no tiene nada que ver", librándolo de toda culpa que puede existir alrededor de lo sucedido en Washington. "A pe lo meten, le dicen donde se sienta (...) bastante que lo hacen pasar", aseguró en relación al rol que puede tener un canciller argentino en la organización de un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos.

La contrapartida del acuerdo con los Estados Unidos Las versiones sobre lo que los Estados Unidos podrían pedir a cambio del nuevo acuerdo con la gestión Milei son muchas. Incluso los rumores más extremos hablan del envío de tropas argentinas a Medio Oriente. Desde la otra vereda hablan de gratitud plena desde la Casa Blanca, sin necesidad de dar nada a cambio. Sobre estas versiones, Diego Guelar se limita afirmar que "cada uno puede decir lo que quiera".