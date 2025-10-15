Comienza el Coloquio IDEA: tres días y un llamado a la competitividad

Mar del Plata se prepara para recibir al establishment argentino: más de mil representantes de la política, la Justicia, el empresariado y demás sectores que definen el rumbo de la Argentina. El Coloquio IDEA de este año, bautizado "Juega Argentina", apunta a la competencia, la producción y la innovación de cara a unas elecciones nacionales cuyo resultado parece cada vez más incierto.

Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y cofundador de Adecoagro, destacó que “la competitividad será el eje principal que atravesará todo el Coloquio”. Subrayó además que los empresarios deben asumir un rol activo en la transformación productiva: “Tenemos la responsabilidad de innovar, ser más productivos y salir a competir en Argentina y en el mundo”.

Durante la jornada inaugural, el vocero presidencial Manuel Adorni transmitirá un mensaje del presidente Javier Milei , quien no podrá asistir debido a compromisos de gestión. El ministro de Economía, Luis Caputo, participará de forma virtual desde el exterior, en el marco de su agenda internacional.

También estarán presentes Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y Julio Cordero, secretario de Trabajo. Entre los gobernadores confirmados figuran Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco). Axel Kicillof fue invitado al evento pero todavía no brindó respuesta a la invitación, aunque desde la organización aseguraron que gustarían contar con su presencia.

En plana carrera presidencial del 2023, Javier Milei también había pegado el faltazo al coloquio IDEA. No solo se había ausentado, sino que también llegó a organizar una "contracumbre" al coloquio. El entonces candidato a presidente había sumado a varios empresarios a un almuerzo paralelo donde, en cuanto a la organización del coloquio IDEA, dijo "no me tratan bien". Estas declaraciones le valieron después las respuestas de la organización, declarándose como un espacio abierto, incluso para personajes aún menos afines al sector empresario, como los sindicalistas o el presidente de ese momento, Alberto Fernández.

En aquella reunión Milei había hablado de las posibilidades de dolarizar; no solo una forma de dolarizar, sino de "cinco alternativas para efectuar la dolarización". Finalmente, en este últimos días, dos años después, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, fue el encargado de declarar que la dolarización está descartada.

La firma del sector privado

El sector privado también lleva a Mar del Plata sus cuadros de mayor calibre. Martín Migoya, co-fundador y CEO de Globant y Martín Rappallini, presidente de UIA, son solo algunos de los pesos pesados que conversarán en el Hotel Sheraton estos tres días.

También serán parte de los encuentros diferentes economistas y analistas internacionales nacionales e internacionales, con la intención de arrojar luz sobre un contexto mundial que en las últimas semanas vive cambios contundentes. Quizás la mayor novedad sea la participación, de manera virtual, de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y próximo candidato a ocupar, nada más ni nada menos, que la Secretaria General de la ONU.